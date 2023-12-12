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Старая схема за новой вывеской: как в Винницкой области фирмы, фигурирующие в уголовных делах, продолжают осваивать бюджетные средства

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 09:30  •  37448 просмотра

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В Винницкой области Служба автомобильных дорог подписала контракт с компанией "Спецстроймонтаж", которая в прошлом участвовала в хищении бюджетных средств и которую связывают с Дмитрием Кистионом, сыном влиятельного бывшего вице-премьера.

В конце марта 2022 года Служба автомобильных дорог в Винницкой области заключила контракт на сумму более 14 млн грн с компанией "Спецстроймонтаж", которая фигурировала в схемах по выкачиванию бюджетных средств, которыми в свое время заинтересовались правоохранители, пишет УНН

Детали

Для того, чтобы разобраться в схемах и тем, кто за ними стоит, вернемся на несколько лет назад, когда еще не существовало ООО "Спецстроймонтаж", зато было ООО "Микс Лайт", одним из учредителей которого был Дмитрий Владимирович Кистион - сын того самого Владимира Кистиона, который был вице-премьером в правительстве Владимира Гройсмана, а до того много лет руководил КП "Винницаоблводоканал". Интересно, что "Микс Лайт" был зарегистрирован в Виннице в помещении по Глеба Успенского, 55, часть которого находится на балансе КП "Винницаоблводоканал". 

"Микс Лайт" было основано в ноябре 2016 году и уже в течение следующего года выиграло тендеров на сумму почти полтора миллиона гривен. В 2018 году - уже на более чем пятьдесят миллионов гривен. В августе 2018 года Дмитрий Кистион вышел из учредителей ООО "Микс Лайт", а за два месяца до этого следственное управление ГУ НП Украины в Винницкой области начало уголовное производство, фигурантами которого стали должностные лица ООО "Микс Лайт" и КП "Винницаоблводоканал" - часть 3 ст.191 УК Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц".

В судебном постановлении от 25 сентября 2018 года говорится о том, что  в течение 2018 года между КП "Винницаоблводоканал" и ООО "Микс Лайт" был заключен договор подряда на сумму 1 372 690,04 гривен.  Предметом договора была работа по реконструкции участка напорного канализационного коллектора.

Следователи установили, что должностные лица ООО "Микс Лайт" подделали официальные  документы  на основании которых проводилась реконструкция и не выполнили договорные обязательства, завладев денежными средствами. Кроме того, проведенным анализом ряда государственных закупок, которые проводило КП "Винницаоблводоканал" на протяжении 2017-2018 годов было установлено, что единственным участником и победителем в них признано ООО "Микс Лайт", конечным бенефициарным владельцем которого являются те же самые должностные лица коммунального предприятия. 

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И вот через два месяца после открытия уголовного производства вместо Дмитрия Кистиона совладельцем "Микс Лайт" становится Чобану Валерий Юрьевич из Одесской области. 

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И предприятие, несмотря на фигурирование в уголовном производстве продолжает участвовать и выигрывать в тендерах.

Но в 2019 году появляется еще одно уголовное производство, в рамках которого расследуется противоправная деятельность должностных лиц все того же винницкого водоканала, "Микс Лайт" и коммунального предприятия "Горсвет". Занимается этим делом Служба безопасности Украины. Тогда пресс-служба ведомств сообщила, что правоохранители задокументировали хищение и присвоение средств государственного бюджета в Винницкой области местными чиновниками при содействии одного из вице-премьеров. Позже пресс-служба убрала упоминание о вице-премьер-министре, в постановлениях по уголовному производству говорится о "неустановленном члене Кабинета Министров Украины". Однако СМИ тогда уверенно заявляли, что речь идет о Владимире Кистионе. Сам он конечно любую причастность опровергал.

Схема, которая заинтересовала правоохранителей была довольно простой и одновременно дерзкой - проводился тендер (в основном речь шла о ремонте канализационных сетей, строительство коллекторов, а также об установке и обслуживании систем уличного освещения), который выигрывала одна из подконтрольных чиновника водоканала или "Горсвета" компаний, а потом все работы выполняли работники коммунальных компаний за свою зарплату, которую они получали из местного бюджета.

Интересно, что в судебных материалах этого уголовного производства кроме "Микс Лайт" фигурировало также его дочернее предприятие "Микс Лайт-2". Возглавлял его и тогда, и зараза, Бондарь Вадим Олегович. Этот человек является сыном родной сестры Владимира Кистиона - Валентины Бондарь. Сама же Валентина Бондарь фигурировала в декларации Дмитрия Кистиона - он проживал в квартире, которая ей принадлежит.

В феврале 2020 года ООО "Микс Лайт" меняет название на... "Спецстроймонтаж" и продолжает участвовать в тендерах. Всего за годы работы предприятие заключило после побед в тендерах 114 договоров на сумму более 246 млн грн. Больше всего договоров было заключено с Департаментом городского хозяйства Винницкого городского совета - 29 соглашений на сумму более 79,7 млн грн, с ГП "Финансирование инфраструктурных объектов" - 19 договоров на сумму 49,3 млн грн, а также со Службой восстановления инфраструктуры в Винницкой области - 7 договоров на сумму 46,9 млн грн. Интересно, что причастность к вероятному выкачиванию средств из местного бюджета, не мешала успеху предприятия.

Как и другим компаниям. Например, КП "Горсвет" руководит Кондрацкий Вадим Александрович, который является совладельцем "Подольских энергетических сетей" и их дочернего предприятия "ПЕМ-2". Обе эти компании фигурируют в расследованиях схем по выкачиванию средств из местного бюджета, вместе с уже упоминавшимися в этом материале предприятиями. И тем не менее, "Подольские энергетические сети" регулярно выигрывают тендеры в Виннице и области, например, на разработку разного рода проектно-сметной документации. Интересно, что когда-то совладельцем "Подольских энергетических сетей" был Александр Дмитриевич Чернятинский, который возглавлял тот самый водоканал, после того как им руководил Кистион-старший. Именно у Чернятинского в заместителях был Кистион-младший. И именно Чернятинский является тем руководителем винницкого водоканала, которого НАБУ подозревает в причастности к хищению более 10 млн гривен бюджетных средств.

"Следствие установило, что бывший руководитель в сговоре с начальником отдела капитального строительства обеспечил заключение договора на выполнение работ по ремонту канализации в Виннице. Исполнитель приобрел необходимое для ремонта оборудование через подконтрольное общество с искусственным завышением цены почти в 2,6 раза. При этом стоимость согласовали с нарушением процедуры определения цены и без надлежащего ее обоснования", - говорится в сообщении.

В результате, за ремонт канализации коммунальное предприятие уплатило на 10,3 миллиона гривен больше реальной рыночной стоимости таких услуг. Действия подозреваемых квалифицировали по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

Но если копнуть глубже, то становится понятным, что производство в котором Чернятинскому Высший Антикоррупционный суд недавно избрал меру пресечения в виде залога в размере 6 млн грн, это часть все той же истории с присвоением бюджетных средств, в которой были задействованы компании связанные с Кистионами.

Интересно, что в уголовном производстве по Чернятинскому фигурирует компания "Подольские стройки", которая также продолжает выигрывать тендеры в винницкой области.

Открытым остается вопрос дальнейшей судьбы Чернятинского - будут ли его спасать высокие покровители? Достаточно чтобы в уголовном производстве не упоминались собственно они сами и их дети, и была возможность сохранить старые схемы паразитирования на местном бюджете?

А как мы видим, возвращаясь к тому с чего начали, сохранять старые схемы удается. Тендер, победителем в котором стало ООО "Спецстроймонтаж" (бывшее "Микс Лайт") предусматривает, что компания будет заниматься эксплуатационным содержанием автомобильных дорог государственного значения в пределах Винницкой области, а именно обслуживать объекты наружного освещения. Помните, одно из направлений деятельности, которое в свое время попало на глаза правоохранителям, касалось как раз наружного освещения. Добавим, что после заключения основного соглашения по этому тендеру, между заказчиком и исполнителем было заключено дополнительное соглашение, которым фактически заложена возможность увеличения финансирования услуг исполнителя.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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