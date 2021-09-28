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Стандарт класс и за свой счет: “слуги народа” сами оплачивают свое проживание и проезд на съезде в Трускавце

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. Народные депутаты фракции “Слуга народа” сами оплачивают свое проживание в гостиницах во время съезда в Трускавце. Об этом журналисту УНН рассказал народный депутат от “Слуги народа” Алексей Устенко.

Цитата

“Мы сами бронируем, и оплачиваем номера в гостиницах. Это будут обычные номера, не класса люкс. Партия никак не спонсирует, поскольку эту будет съезд фракции, а не партийный съезд”, - рассказал Устенко.

Детали

Народные депутаты будут проживать в гостинице “Миротель”, где стоимость номеров варьируется от 3 900 грн за ночь (номер класса стандарт) до 20 900 грн (президентский номер).

Кроме того, некоторые депутаты разместятся в гостинице “Лесная песня", где стоимость номера класса “стандарт” стартует от 2 600 грн на одного человека. 

Сама встреча депутатов состоится в гостинице Rixos.

Как заявил Устенко, добираться народные депутаты до мест назначения также планируют сами, “кто поездами, кто машинами”, а компенсации средств за проживание и проезд не будет. По словам нардепа, “пышных” торжеств по окончанию официальной части также ожидать не стоит.

Ранее глава фракции Давид Арахамия в эфире одного из телеканалов заявил, что в конце съезда планируется небольшая развлекательная часть, церемония награждения, так называемый "партийный Оскар". Сам Арахамия будет в роли Dj David Braun.

Как ранее стало известно, съезд инициировал Президент Владимир Зеленский. “Слуги народа” соберутся с 1 по 3 октября для обсуждения итогов работы фракции за 2 года, а также поднимут ряд важных вопросов, среди которых будут кадровые ротации.

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