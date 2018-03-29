Состояние дочери Скрипаля улучшилось - СМИ

"Дочь экс-шпиона больше не находится в критическом состоянии, ее состояние после атаки нервно-паралитическим веществом улучшается", - сообщил источник.

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Напомним, 5 марта экс-полковник запаса российского ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден за шпионаж в пользу британских спецслужб и сейчас проживает на территории королевства, отравился неизвестным веществом в городе Солсбери.