Стан доньки Скрипаля покращився - ЗМІ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Донька колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля Юлія, яку разом з батьком госпіталізували після отруєння нервово-паралітичною речовиною, більше не у критичному стані. Про це повідомляє видання AP, посилаючись на джерела в медзакладі, передає УНН.

“Дочка екс-шпигуна більше не перебуває у критичному стані, її стан після атаки нервово-паралітичною речовиною покращується”, — повідомило джерело видання.

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Нагадаємо, 5 березня екс-полковник запасу російського ГРУ Сергій Скрипаль, який був засуджений за шпигунство на користь британських спецслужб і зараз проживає на території королівства, отруївся невідомою речовиною в місті Солсбері.

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