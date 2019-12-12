Стало известно имя первого судьи Национального отбора на Евровидение-2020

"Вот уже пятый год в кресле жюри, но мои критерии отбора не меняются: главное, чтобы страна была ярко и конкурентно представлена на Евровидении. Я надеюсь, в этом году и зрители, и жюри выберут достойного представителя от Украины. Иначе - зачем это все?" - говорит Андрей Данилко.

Также отмечается, что совсем скоро станет известно, кто сядет за судейским столом рядом с Андреем Данилко.

Напомним, музыкальный продюсер Национального отбора - Руслан Квинта. Креативный продюсер - Наталья Франчук. Ведущий прямых эфиров - Сергей Притула.

Как сообщалось, нынешний национальный отбор на Евровидение-2020 стартовал 16 октября и продлится до 25 декабря 2019 года включительно.

Напомним, НОТУ не будет проверять участников нацотбора на Евровидении-2020 в отношении их концертов в РФ.