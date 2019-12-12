Стало відомо ім’я першого судді Національного відбору на Євробачення-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Першим членом журі Національного відбору на Євробачення-2020 став народний артист України і незмінний спаринг-партнер Сергія Притули — Андрій Данилко. Про це УНН повідомляє із посиланням на ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України".
"Ось уже п'ятий рік у кріслі журі, але мої критерії відбору не змінюються: головне, щоб країна була яскраво й конкурентно представлена на Євробаченні. Я сподіваюся, цього року й глядачі, і журі оберуть гідного представника від України. Інакше — навіщо це все?" — каже Андрій Данилко.
Також, зазначається, що зовсім скоро стане відомо, хто сяде за суддівським столом поруч з Андрієм Данилком.
Нагадаємо, музичний продюсер Національного відбору — Руслан Квінта. Креативна продюсерка — Наталя Франчук. Ведучий прямих ефірів — Сергій Притула.
Як повідомлялося, цьогорічний національний відбір на Євробачення-2020 стартував 16 жовтня і триватиме до 25 грудня 2019 року включно.
Нагадаємо, НСТУ не буде перевіряти учасників нацвідбору на Євробачення-2020 щодо концертів у РФ.