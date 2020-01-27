Стали известны имена еще четырех погибших при падении вертолета с Брайантом
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Установлены личности четырех человек, находившихся на борту вертолета во время аварии вместе со звездным бывшим баскетболистом НБА Коби Брайантом, передает УНН со ссылкой на Twitter журналиста Los Angeles Times Майка Ди Джованна.
Кроме одного из ведущих спортсменов истории и его 13-летней дочери Джанни, среди пассажиров вертолета находились партнерша девушки по команде Алисса вместе с родителями Кэри и Джоном Альтобелли.
Также погибла ассистентка тренера баскетбольной команды, за которую выступали девушки, Кристина Мозер и пилот вертолета. Ее смерть подтвердил муж Мэтт Мозер.
“Я и мои дети в шоке. Мы потеряли нашу прекрасную жену и маму в авиакатастрофе с вертолетом”, — говорится в сообщении Мозера в Facebook.
Итак, спасателем осталось выяснить имена еще двух человек, находившихся на борту вертолета, ведь в целом на нем были девять человек.
Справка: 20-летнюю баскетбольную карьеру (с 1996 по 2016 годы) Брайант провел за “Лос-Анджелес Лейкерс” с которым выиграл пять чемпионатов НБА, также 18 раз выступал на матчах всех звезд НБА и дважды становился олимпийским чемпионом в составе США, установив ряд достижений и рекордов, а также однажды набрал 81 очко за отдельно взятый матч.