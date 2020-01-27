Стали известны имена еще четырех погибших при падении вертолета с Брайантом

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 5930 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 17638 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 57298 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 121665 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 129241 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 197545 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 195434 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 409270 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 229237 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 515938 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
1м/с
76%
Популярные новости

Буданов: общество должно быть готово узнать всю правду о войне со временем

5 апреля, 21:52 • 14680 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 23757 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 14336 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 12488 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 9338 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 159247 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 147051 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 234644 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 409267 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 515934 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 57295 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 49288 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 47787 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 54535 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 84893 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Стали известны имена еще четырех погибших при падении вертолета с Брайантом

Киев • УНН

 • 14840 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Установлены личности четырех человек, находившихся на борту вертолета во время аварии вместе со звездным бывшим баскетболистом НБА Коби Брайантом, передает УНН со ссылкой на Twitter журналиста Los Angeles Times Майка Ди Джованна.

Стали известны имена еще четырех погибших при падении вертолета с Брайантом

Кроме одного из ведущих спортсменов истории и его 13-летней дочери Джанни, среди пассажиров вертолета находились партнерша девушки по команде Алисса вместе с родителями Кэри и Джоном Альтобелли.

Также погибла ассистентка тренера баскетбольной команды, за которую выступали девушки, Кристина Мозер и пилот вертолета. Ее смерть подтвердил муж Мэтт Мозер.

“Я и мои дети в шоке. Мы потеряли нашу прекрасную жену и маму в авиакатастрофе с вертолетом”, — говорится в сообщении Мозера в Facebook.

Итак, спасателем осталось выяснить имена еще двух человек, находившихся на борту вертолета, ведь в целом на нем были девять человек.

Справка: 20-летнюю баскетбольную карьеру (с 1996 по 2016 годы) Брайант провел за “Лос-Анджелес Лейкерс” с которым выиграл пять чемпионатов НБА, также 18 раз выступал на матчах всех звезд НБА и дважды становился олимпийским чемпионом в составе США, установив ряд достижений и рекордов, а также однажды набрал 81 очко за отдельно взятый матч.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,446.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,799.40