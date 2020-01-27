Стали відомими імена ще чотирьох загиблих при падінні гелікоптера з Брайантом
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Встановлено особи чотирьох осіб, які перебували на борту гелікоптера під час аварії разом із зірковим колишнім баскетболістом НБА Кобі Брайантом, передає УНН з посиланням на Twitter журналіста Los Angeles Times Майка Ді Джованна.
Крім одного із провідних спортсменів історії і його 13-річної дочки Джанни, серед пасажирів вертольота знаходилися партнерка дівчини по команді Алісса разом з батьками Кері і Джоном Альтобеллі.
Також загинула асистентка тренера баскетбольної команди, за яку виступали дівчата, Христина Мозер і пілот вертольота. Її смерть підтвердив чоловік Метт Мозер.
“Я і мої діти шоковані. Ми втратили нашу прекрасну дружину і маму в авіакатастрофі з гелікоптером”, — сказано у повідомленні Мозера в Facebook.
Отже, рятувальником залишилося з’ясувати імена ще двох осіб, які перебували на борту вертольота, адже загалом на ньому були дев’ять людей.
Довідка УНН: 20-річну баскетбольну кар’єру (з 1996 по 2016 роки) Брайант провів за “Лос-Анджелес Лейкерс” з яким виграв п’ять чемпіонатів НБА, також 18 разів виступав на Матчах усіх зірок НБА і двічі ставав олімпійським чемпіоном у складі США, встановивши ряд досягнень та рекордів, а також одного разу набрав 81 очко за окремо взятий матч.