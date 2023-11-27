ССО показали момент уничтожения САУ Гиацинт на Купянском направлении
Киев • УНН
Украинские спецназовцы уничтожили российскую артиллерийскую систему 2С5 "Гиацинт-С" на Купянском направлении.
Силы специальных операций ВСУ скорректировали огонь HIMARS по вражеской САУ 2С5 "Гиацинт-С" на Купянском направлении. Об этом сообщает ССО, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что операторы 3-го полка ССО обнаружили позицию самоходной артиллерийской установки 2С5 "Гиацинт-С2 на Купянском направлении. Спецназовцы провели дополнительные разведывательные действия и скорректировали огонь HIMARS подразделения Сил обороны.
Как результат - минус одна артиллерийская установка у противника,
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ССО показали момент уничтожения САУ Гиацинт на Купянском направлении
Украинские спецназовцы уничтожили российскую артиллерийскую систему 2С5 "Гиацинт-С" на Купянском направлении.
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