ССО показали момент уничтожения САУ Гиацинт на Купянском направлении

Почти без осадков, но со шквальным ветром: прогноз погоды в Украине на 28 ноября

Завтра в западных областях Украины ожидается снег и мокрый снег, на юге порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха по всей стране будет колебаться от -3°C до +11°C.