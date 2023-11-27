ССО показали момент уничтожения САУ Гиацинт на Купянском направлении

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди
  •  89925 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

Эксклюзив
Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны
  •  77683 просмотра

Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны

Эксклюзив
Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
  •  102811 просмотра

Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

Эксклюзив
В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные
  •  104521 просмотра

В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

Эксклюзив
Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней
  •  115398 просмотра

Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
24 ноября  •  274838 просмотра

Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

Эксклюзив
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
24 ноября  •  380374 просмотра

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Эксклюзив
Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей
24 ноября  •  212164 просмотра

Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей

Эксклюзив
Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды
23 ноября  •  157176 просмотра

Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды

Эксклюзив
Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси
24 ноября  •  193162 просмотра

Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси

Эксклюзив
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
24 ноября  •  386937 просмотра

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Эксклюзив
Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней
23 ноября  •  207194 просмотра

Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря
  •  58949 просмотра

Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц
23 ноября  •  29642 просмотра

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

Эксклюзив
Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно
  •  8673 просмотра

Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

публикации
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
Эксклюзив

24 ноября  •  380374 просмотра
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
Эксклюзив

24 ноября  •  386937 просмотра
Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

17 ноября  •  331033 просмотра
Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

17 ноября  •  313375 просмотра
Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

15 ноября  •  312664 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
sso-pokazali-moment-unichtozheniya-sau-giatsint-na-kupyanskom-napravlenii

ССО показали момент уничтожения САУ Гиацинт на Купянском направлении

Киев  •  УНН

27 ноябрь 2023, 13:12  •  16836 просмотра

Read in English

Украинские спецназовцы уничтожили российскую артиллерийскую систему 2С5 "Гиацинт-С" на Купянском направлении.

Силы специальных операций ВСУ скорректировали огонь HIMARS по вражеской САУ 2С5 "Гиацинт-С" на Купянском направлении. Об этом сообщает ССО, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что операторы 3-го полка ССО обнаружили позицию самоходной артиллерийской установки 2С5 "Гиацинт-С2 на Купянском направлении. Спецназовцы провели дополнительные разведывательные действия и скорректировали огонь HIMARS подразделения Сил обороны.

Как результат - минус одна артиллерийская установка у противника,

- говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ССО показали, как HIMARS бьет по расчету врага

Ольга Разгон

Ольга Разгон

Война
ССО показали момент знищення САУ Гіацинт на Куп'янському напрямку
Ukrainian Armed Forces show the moment of destruction of the Hyacinth self-propelled artillery system in the Kupyansk sector.
Новости по теме

ССО показали момент уничтожения САУ Гиацинт на Купянском направлении

Украинские спецназовцы уничтожили российскую артиллерийскую систему 2С5 "Гиацинт-С" на Купянском направлении.

Война •   •  16836 просмотра
ССО показали момент уничтожения САУ Гиацинт на Купянском направлении

Европейский инвестиционный банк аккумулировал для Украины более 7,5 млрд евро - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) привлек более 7,5 млрд евро на проекты по восстановлению Украины.

Экономика •   •  13727 просмотра
Европейский инвестиционный банк аккумулировал для Украины более 7,5 млрд евро - Шмыгаль

Блокада на границе с Польшей: польские забастовщики угрожают заблокировать "все" пункты пропуска

Польские забастовщики угрожают заблокировать все пункты пропуска на польско-украинской границе.

Общество •   •  14812 просмотра
Блокада на границе с Польшей: польские забастовщики угрожают заблокировать "все" пункты пропуска

Киберспортивные звезды Petr1k, ceh9, Ghostik и XBOCT - новые бренд-послы FAVBET

FAVBET сотрудничает с украинскими звездами киберспорта.

Общество •   •  15022 просмотра
Киберспортивные звезды Petr1k, ceh9, Ghostik и XBOCT - новые бренд-послы FAVBET

В Одессе прямо на улице нашли тела трех человек: предположительно, они замерзли насмерть - полиция

В Одессе были найдены три тела без признаков насильственной смерти, которые, вероятно, умерли от переохлаждения. Личности неизвестны, причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Общество •   •  14787 просмотра
В Одессе прямо на улице нашли тела трех человек: предположительно, они замерзли насмерть - полиция

Мальта готова взять на себя председательство в ОБСЕ в следующем году

Мальта примет председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2024 году - такое решение было принято консенсусом на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 27 ноября.

Политика •   •  16901 просмотра
Мальта готова взять на себя председательство в ОБСЕ в следующем году

До конца дня надеемся освободить всех людей и расчистить ключевые трассы - Кипер о ситуации в Одесской области

Стабилизация погоды способствует спасательным работам в заснеженной Одесской области. Власти планируют освободить заблокированных людей и расчистить ключевые маршруты до конца дня

Общество •   •  14232 просмотра
До конца дня надеемся освободить всех людей и расчистить ключевые трассы - Кипер о ситуации в Одесской области

На Киевщине увеличили количество техники для уборки снега. Бровары из-за аварии временно без воды

Киевская область задействовала 241 единицу техники и 314 работников для уборки снега в условиях непогоды, а в Броварах авария на канализационной системе привела к временному отключению воды.

Общество •   •  13203 просмотра
На Киевщине увеличили количество техники для уборки снега. Бровары из-за аварии временно без воды

Почти без осадков, но со шквальным ветром: прогноз погоды в Украине на 28 ноября

Завтра в западных областях Украины ожидается снег и мокрый снег, на юге порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха по всей стране будет колебаться от -3°C до +11°C.

Общество •   •  14056 просмотра
Почти без осадков, но со шквальным ветром: прогноз погоды в Украине на 28 ноября

Китай отвергает сообщения о переговорах о тоннеле между рф и Крымом как "безосновательные"

Представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь отказался комментировать сообщения о проекте строительства тоннеля россия-Крым, назвав их безосновательными.

Политика •   •  19472 просмотра
Китай отвергает сообщения о переговорах о тоннеле между рф и Крымом как "безосновательные"