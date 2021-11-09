США обвинили украинца и россиянина из-за кибератаки REvil: им грозит по более 100 лет заключения

Детали

Сообщается, что в июле этого года 22-летний украинец Ярослав Васинский взломал американскую софтверную компанию Kaseya, с помощью которой распространял вирусы-вымогатели. В результате, жертвами стали около 1500 предприятий и организаций по всему миру.

Хакерская группировка требовала выкуп в размере 70 млн долларов за разблокировку данных, зашифрованных в результате атаки. Через три недели Kaseya помогла пользователям вернуть доступ к данным при помощи ключа дешифрования.

Сообщается, что Васинского удалось задержать. Он арестован в Польше и ожидает экстрадиции в США, где его привлекут к уголовной ответственности. Васинский обвиняется в сговоре с целью совершения мошенничества, повреждении компьютеров и краже денег. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 115 лет.

Евгения Полянина задержать не удалось. Однако, Минюст США конфисковал у него 6,1 млн долларов. Предполагается, что он получил эти деньги после проведения хакерских атак при помощи программ-вымогателей Sodinokibi/REvil в 2019 году в качестве выкупа. По данным источников, ему грозит до 145 лет лишения свободы.

Тем временем, Министерство финансов США наложило санкции на Васинского и Полянина, а также на криптовалютную биржу, которую хакеры могли использовать для перевода средств.

Госдепартамент США объявил о вознаграждении в размере 10 млн долларов за информацию о личностях или местонахождении лидеров хакерской группировки REvil. Власти США также предлагают до 5 млн долларов за информацию, которая поможет арестовать или осудить хакеров за сговор и участие в атаках с использованием програмного обеспечения REvil.

Контекст

Как информировал УНН, в июле этого года стало известно об атаке, которая позволила хакерам заблокировать данные в сетях сотен малых предприятий во всем мире, включая американские компании. Ответственность за атаку взяла на себя группировка REvil, связанная с Россией.

Тогда президент США Джо Байден заявил, что атака с использованием программ-вымогателей, главной жертвой которой стала технологическая компания Kaseya, вероятно, нанесла лишь "минимальный вред" американскому бизнесу.

Комментарии президента США последовали после заявления руководства компании Kaseya о том, что атака не была угрозой для критически важной американской инфраструктуры.

Еще тогда американские власти сообщали, что киберпреступники, вероятно, действуют с территории России.

Поэтому Байден во время саммита с Путиным посоветовал российскому президенту обуздать хакеров на территории России.