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США планируют сохранить объем военной помощи Украине на этот год - WP

Киев • УНН

 • 12296 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Белый дом в своей бюджетной заявке на 2021 год намерена сохранить нынешний уровень финансирования программ военной помощи Украине по линии Госдепартамента и Пентагона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

США планируют сохранить объем военной помощи Украине на этот год - WP

В двух последних бюджетных заявках администрация президента США Дональда Трампа предлагала сократить военную помощь Киеву по линии Госдепартамента в 20 млн долларов.

Однако оба раза Конгресс отвергал это предложение и выделял Украине 115 млн долларов в рамках программы так называемого иностранного военного финансирования.

Согласно источникам The Washington Post, в нынешнем году американское правительство сначала тоже хотел сократить расходы на военную помощь Украине по этой линии до 20 млн долларов, однако позже отказался от этой идеи.

Теперь власти США намерены сразу спросить 115 млн долларов на программу иностранного военного финансирования Госдепартамента и 250 млн долларов по линии Пентагона.

Как написала газета, такой шаг может объясняться тем, что республиканская администрация опасается привлекать внимание к вопросу помощи Украине на фоне инициированного демократами в Палате представителей Конгресса процесса импичмента Трампа.

Напомним, Трамп говорил Болтону о связи помощи Украине с началом расследования дела Байдена.

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