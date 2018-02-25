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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62597 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 76322 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 79059 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107188 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104532 просмотра

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США заподозрили Россию в кибератаке на Олимпиаду в Пхенчхане

США заподозрили Россию в кибератаке на Олимпиаду в Пхенчхане

Киев  •  УНН

 • 8044 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. По данным американской разведки, российские спецслужбы причастны к взлому компьютерных серверов Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Сообщается, что хакеры пытались представить атаку таким образом, чтобы под подозрение попала КНДР.

В Пхенчане признали, что во время церемонии открытия 9 февраля на серверы Игр была осуществлена кибератака. В тот вечер были перебои в работе сети, системах трансляции и на сайте Олимпиады. Многие участники не смогли распечатать билеты на церемонию, в результате чего появились пустые места.

Аналитики США убеждены, что взлом был местью россиян Международному олимпийскому комитету за недопуск сборной России на Олимпиаду.

Как утверждает The Washington Post, на начало февраля российское Главное разведуправления имело доступ как минимум к 300 компьютеров, связанных с ОИ-2018. Некоторые американские чиновники также опасаются, что новая кибератака может произойти сегодня, в день закрытия Игр. Разведка США основывает свои подозрения на данных, полученных от аналитиков из частного сектора. По их информации, российские хакеры также пытались осуществить кибератаки во время летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Как сообщал УНН, Россия пытается повлиять на результаты голосования Американской академии киноискусства, которая определяет победителей престижной премии Оскар, сообщает New York Times.

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