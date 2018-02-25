США заподозрили Россию в кибератаке на Олимпиаду в Пхенчхане

Сообщается, что хакеры пытались представить атаку таким образом, чтобы под подозрение попала КНДР.

В Пхенчане признали, что во время церемонии открытия 9 февраля на серверы Игр была осуществлена кибератака. В тот вечер были перебои в работе сети, системах трансляции и на сайте Олимпиады. Многие участники не смогли распечатать билеты на церемонию, в результате чего появились пустые места.

Аналитики США убеждены, что взлом был местью россиян Международному олимпийскому комитету за недопуск сборной России на Олимпиаду.

Как утверждает The Washington Post, на начало февраля российское Главное разведуправления имело доступ как минимум к 300 компьютеров, связанных с ОИ-2018. Некоторые американские чиновники также опасаются, что новая кибератака может произойти сегодня, в день закрытия Игр. Разведка США основывает свои подозрения на данных, полученных от аналитиков из частного сектора. По их информации, российские хакеры также пытались осуществить кибератаки во время летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Как сообщал УНН, Россия пытается повлиять на результаты голосования Американской академии киноискусства, которая определяет победителей престижной премии Оскар, сообщает New York Times.