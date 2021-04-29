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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 180182 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 264392 просмотра

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2 марта, 17:53 • 155921 просмотра

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США всколыхнуло землетрясение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. В штате Орегон произошло землетрясение у побережья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Геологическую службу США.

Детали

Землетрясение произошло сегодня, 29 апреля, примерно в 14:00 по киевскому времени. Магнитуда землетрясения составила 5,3. Эпицентр зафиксировали у побережья штата Орегон на глубине 10 метров.

Напомним

На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 7,0 баллов. Он поразил районы, которые пострадали от этого же стихийного бедствия в 2011 году.

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