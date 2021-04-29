США всколыхнуло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В штате Орегон произошло землетрясение у побережья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Геологическую службу США.
Детали
Землетрясение произошло сегодня, 29 апреля, примерно в 14:00 по киевскому времени. Магнитуда землетрясения составила 5,3. Эпицентр зафиксировали у побережья штата Орегон на глубине 10 метров.
Напомним
На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 7,0 баллов. Он поразил районы, которые пострадали от этого же стихийного бедствия в 2011 году.