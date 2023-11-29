США призывают Израиль вести более высокоточную войну, обеспечивая отсутствие целей по гражданской инфраструктуре - The Wall Street Journal
Киев • УНН
США призывают Израиль наносить точные удары, чтобы избежать ущерба гражданской инфраструктуре, на фоне двухпартийной обеспокоенности жертвами среди палестинцев, поскольку Израиль готовится к продолжению военной операции после временного прекращения огня.
Призыв США относительно изменений тактики ЦАХАЛ в Газе, появился после того, как израильское руководство дало понять, что возобновит кампанию после окончания перемирия. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает УНН.
Детали
США призывают Израиль к изменениям планов по следующей фазе кампании в Газе, обращая внимание на лучшую защиту гражданского населения. Попытки США заставить Израиль вести более целенаправленную войну, как указывает издание, свидетельствует об отходе от полной поддержки президентом Байденом кампании по вытеснению ХАМАСа, которую он оказывал в начале, и якобы является предметом интенсивных консультаций между Байденом и премьер-министром Беньямином Нетаньяху относительно того, как урегулировать конфликт.
Количество
погибших среди гражданского населения - более 15 000 палестинцев, большинство из которых
которых женщины и дети - вызвало беспокойство некоторых законодателей-демократов и
часть политической базы Байдена. В соответствии с этим, администрация Байдена
призывает израильтян наносить авиаудары высокоточными боеприпасами, обеспечивая отсутствие целей по гражданской инфраструктуре, такой как больницы,
электрические и канализационные сети.
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Газы в Египте
В свою очередь, руководство Израиля сигнализирует, что возобновит кампанию после окончания перемирия, продленного до четверга.
Мы готовимся к следующим этапам войны и к расширению маневра в секторе Газа в целом. (...) Не будет убежища для террористов и лидеров ХАМАС
Высокопоставленный чиновник администрации Байдена рассказал изданию, что Белый дом также отклонил план Израиля переместить большую часть гражданского населения Газы в узкую "безопасную зону" на участке Аль-Маваси вблизи побережья. О том, что эта территория слишком мала и бесплодна, чтобы вместить многие тысячи мирных жителей, которые уже были выселены, также утверждают в ООН.
Вы не можете иметь такой масштаб перемещения, который имел место на севере, повторить на юге. Это будет более чем разрушительным. Это будет за пределами любой сети гуманитарной поддержки, какой бы она ни была усилена
Кроме того США просит Израиль определить районы вблизи объектов ООН или другой защищенной инфраструктуры, как убежища для гражданских лиц, а также обращают внимание на обеспечение гуманитарной помощи примерно двум миллионам мирных жителей Газы, которые находятся в осаде.
Израильские официальные лица дали понять, что остаются настроенными ликвидировать контроль ХАМАС над Газой и уничтожить группу, - они сообщили своим американским коллегам о своих ожиданиях, что следующий этап операции в Газе развернётся иначе, чем в первые недели войны.
Тем временем госсекретарь Энтони Блинкен планирует прибыть в Израиль в течение этой недели, и как ожидается, чиновник расширит послание администрации Байдена.
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США призывают Израиль вести более высокоточную войну, обеспечивая отсутствие целей по гражданской инфраструктуре - The Wall Street Journal
США призывают Израиль наносить точные удары, чтобы избежать ущерба гражданской инфраструктуре, на фоне двухпартийной обеспокоенности жертвами среди палестинцев, поскольку Израиль готовится к продолжению военной операции после временного прекращения огня.
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