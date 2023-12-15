США: после завершения войны между Израилем и ХАМАС, ключевую роль в управлении анклавом должна играть Палестинская администрация

Соединенные Штаты обсуждают, как мог бы выглядеть послевоенный сектор Газа. Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Тель-Авиве подчеркнул, что для Израиля для "не будет смысла" повторно оккупировать Газу - эту мысль американский чиновник также подтвердил, разговаривая с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fox News и Financial Times.

Детали

Обсуждение путей "обновления и оживления" Палестинской власти и увеличения поддержки ее сил безопасности - такой была тема встречи советника по национальной безопасности Джейка Салливана и президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса в пятницу.

Администрация президента США Джо Байдена поддерживает, чтобы палестинские силы безопасности имели возможность восстановить управление сектором Газа. В частности, выступая на брифинге в Тель-Авиве в пятницу, Салливан сообщил, что США ведут "интенсивные" дискуссии с Израилем относительно временных рамок перехода к новой палестинской администрации, поскольку для Израиля "не будет ни смысла", ни "правильно" повторно оккупировать Газу.

Салливан также подчеркнул, что позиция США в отношении будущего Газы "чёткая".

Мы не верим, что для Израиля имеет смысл или это правильно, чтобы Израиль оккупировал Газу в долгосрочной перспективе и . . . мы хотели бы, чтобы в итоге этот переход состоялся - сказал он.

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Вместе с тем, замечает Fox News, возвращение палестинских сил безопасности в Газу может вызвать сильную оппозицию со стороны Израиля, поскольку страна стремится сохранить в полосе безопасность присутствие в полосе на неопределенный срок и, соответственно, не примет послевоенного закрепления Палестинской автономии.

Дополнение

На этой неделе администрация президента США Джо Байдена выразила обеспокоенность неспособностью Израиля уменьшить количество жертв среди гражданского населения и его планами относительно будущего Газы, но Белый дом продолжает оказывать Израилю искреннюю поддержку, поставляя оружие и оказывая дипломатическую поддержку.

Я хочу, чтобы они были сосредоточены на том, как спасать жизни гражданских. ... Не прекращайте преследовать ХАМАС, но будьте осторожнее - сказал Байден в четверг.

По данным Белого дома, Салливан говорил с руководством Израиля о возможном переходе к военным "операциям меньшей интенсивности".

Это вопрос для "где-то в ближайшем будущем. Я не хочу привязываться к определенному времени. - заявил в четверг в Вашингтоне директор по коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Кирби не сказал, как может выглядеть такая военная операция, и сослался на правительство Израиля.

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