США направляют в Киев своего генерала для усиления военных консультаций и разработки новой стратегии
Киев • УНН
Украина и США разрабатывают новую стратегию чтобы восстановить успехи в ведении войны против российских оккупантов. Вашингтон считает, что Украина должна сосредоточиться на обороне; Украина ищет возможность перейти к наступательным действиям.
США и Украина ищут новую стратегию для восстановления успехов Украины в противодействии российской агрессии, отправляя в Киев трехзвездочного генерала. Со стороны США предлагается сосредоточиться на удержании территории, которую сейчас контролирует Украина, и наращивании сил в течение следующего года, учитывая более жесткий бюджет. Вместе с тем в США открыты к новым идеям Украины, которые способны вывести РФ из равновесия. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских и украинских официальных лиц, передает УНН.
Детали
США усиливают личные военные консультации, которые они предоставляют Украине, - с этой целью в Украину направлен трехзвездочный генерал, который рассмотрит детали новой стратегии в следующем месяце во время серии военных учений.
Согласно информации издания, США и Украина расходятся во мнениях относительно того, как продолжать военное противостояние России: США предлагают Украине сосредоточиться на обороне, и наращивать силы в подготовке к затяжной войне; в Украине рассматривают стратегии, основанные на успешных глубоких ударах, поиске и воплощении креативных способов вывести оккупанта из равновесия. В этом диалоге есть признаки взаимопонимания - высокопоставленные американские чиновники заявили, как указывает NYT, говорят что открыты к некоторым новым идеям Украины, отмечая, что глубокие удары Украины по Крыму этой осенью оказались тяжелыми для оккупационных войск РФ, что стало светлой частью в украинском контрнаступлении. Более того, - один из бывших украинских высокопоставленных чиновников отказался обсуждать с NYT идеи Киева, но назвал план "очень смелым".
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С другой стороны, как отмечает издание, украинские военные и чиновники обращаются к западным странам странам по поводу миллионов артиллерийских снарядов из западных запасов, но их, как указывается, не существует.
При этом США пытаются подготовить Украину к тому, что количество помощи, которую она получит, может сократиться; чиновники говорят, что Украине придется бороться за более жесткий бюджет, в условиях, когда Путин сам делает ставку на сокращение американской поддержки для Украины.
Таким образом, американские чиновники пытаются подготовить украинцев к следующему году, говоря им, что любая помощь, которую одобрит Конгресс, вряд ли будет соответствовать финансированию, которое Вашингтон предоставлял в первые два года войны.
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Они должны воевать разумно и эффективно. Если Украина и Запад сделают правильные инвестиции в поисках долгосрочной стратегии, тогда Украина может вернуть преимущество
Напомним
Президент Зеленский встретился с руководителями оборонных компаний США, чтобы обсудить поддержку и сотрудничество, выразив благодарность за помощь в обороне Украины и предложив создать европейский оборонный хаб в Украине.
Также УНН сообщал, что президент Украины Зеленский встретился в США с президентом Всемирного банка Бангой, чтобы обсудить поддержку и экономическое восстановление Украины в условиях войны.
США направляют в Киев своего генерала для усиления военных консультаций и разработки новой стратегии
Украина и США разрабатывают новую стратегию чтобы восстановить успехи в ведении войны против российских оккупантов. Вашингтон считает, что Украина должна сосредоточиться на обороне; Украина ищет возможность перейти к наступательным действиям.
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