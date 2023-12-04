США могут прекратить поставки оружия Украине без решения Конгресса - Белый дом

В Белом доме заявили, что США могут прекратить поставки оружия Украине. Без действий американского Конгресса, до конца года у США закончатся ресурсы, чтобы предоставлять больше оружия и оборудования Киеву. Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности безопасности Джейк Салливан, передает УНН.

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Он отметил, что ресурсы, которые Конгресс предоставил для Украины и для других потребностей безопасности остановили российское наступление.

Американская поддержка помогла вернуть более 50% украинских территорий, которые Россия ранее оккупировала. К тому же, как утверждает Салливан, это оживило оборонно-промышленную базу США, запустило и расширило производственные линии во всех Соединенных Штатах.

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