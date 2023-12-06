США и Швеция подписали Соглашение об оборонном сотрудничестве
США и Швеция подписали соглашение об оборонном сотрудничестве с целью усиления партнерства в сфере безопасности и трансатлантической безопасности, которое будет действовать как до, так и после потенциального вступления Швеции в НАТО.
Украина работает над тем, чтобы получить одобрение помощи от США до Рождества, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Кулеба выразил оптимизм после переговоров с госсекретарем США Блинкеном о получении помощи от Конгресса США перед Рождеством, подчеркнув необходимость продолжения усилий.
Россияне развивают сеть милитаризованных клубов среди украинских подростков на ВОТ
Оккупанты продолжают милитаризировать украинских подростков на ВОТ.
Все политические решения относительно передачи Украине F-16 приняты - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что все политические решения по передаче Украине американских истребителей F-16 приняты. Остались техническая подготовка, обучение украинских пилотов и технического персонала, а также развитие инфраструктуры.
Сенат США может не проголосовать за дополнительную помощь Украине в среду - госпожа посол Маркарова
Сенат США может не принять законопроект о дополнительной помощи Украине из-за технических проблем, не связанных с Украиной, заявляет посол Маркарова. Разногласия касаются положений законопроекта относительно южной границы США.
Украина с начала года аккумулировала почти 2 трлн грн в госбюджет - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Шмыгаль сообщил, что за 11 месяцев страна аккумулировала почти 2 триллиона гривен ресурсов государственного бюджета, включая 400 миллиардов гривен дотаций, потратив при этом 3,4 триллиона гривен, в первую очередь на безопасность и оборону.
Украинская делегация в США встретилась со спикером Палаты представителей Джонсоном
Украинская делегация встретилась со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном, обсудив значительный пакет американской помощи Украине.
Япония и Всемирный банк запустили проекты поддержки Украины на сумму 1,75 миллиарда долларов
Япония поддерживает Украину двумя проектами: $550 млн на сельское хозяйство и $1,2 млрд на социальные выплаты в сотрудничестве со Всемирным банком.
В Хмельницкой области взрывы, работает ПВО
Российские "шахеды" начали наступление на Хмельницкую область; были слышны взрывы и сработала противовоздушная оборона, жителям рекомендовали оставаться в укрытии.
Воздушные Силы опубликовали свежее видео противовоздушного боя по "шахедам"
Военно-воздушные силы Украины обнародовали видео, на котором видно, как их зенитные установки нацелены на российские ракеты "шахед", и заявили о продолжении обороны от таких атак.