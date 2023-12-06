США и Швеция подписали Соглашение об оборонном сотрудничестве

5 декабря США и Швеция подписали Соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Об этом сообщили на сайте Пентагона, передает УНН.

Детали

Соглашение подписано министром обороны США Ллойдом Остином и министром обороны Швеции Полом Йонсоном. Оно даст возможность двум странам расширить тесное партнерство в области безопасности, усилить сотрудничество в многосторонних операциях безопасности и вместе укрепить трансатлантическую безопасность.

По замыслу, Соглашение будет применяться как до, так и после присоединения Швеции к НАТО.

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Швеция является сильным, способным оборонным партнером, который отстаивает ценности НАТО, и дальше будет укреплять Альянс после завершения своего вступления в НАТО. Членство Швеции укрепит нашу коллективную оборону и усилит нашу способность реагировать на вызовы безопасности в евроатлантическом регионе. Швеция станет поставщиком сетевой безопасности с первого дня своего членства в НАТО, и Альянс станет сильнее благодаря Швеции как союзнику НАТО говорится в сообщении.

Отмечается, что подписанное соглашение отражает приверженность США укреплению оборонных партнерств во всем мире для продвижения безопасности.

Соглашение обеспечит усиленное оборонное сотрудничество путем установления условий для американских военных действий в Швеции, включая правовой статус военного персонала США, доступ к районам дислокации, предварительное размещение военного оборудования, а также налоговые и таможенные правила.