США и НАТО начали вывод войск из Афганистана
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер, заявил во время конференции в Кабуле в воскресенье, 25 апреля, что Соединенные Штаты и НАТО начали вывод войск из ряда баз в Афганистане, передает УНН.
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"Мы начали осуществлять вывод из ряда баз", - сообщил он.
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Миллер также добавил, что военные передадут все свои базы силам Афганистана.
Контекст
14 апреля президент США Джо Байден объявил, что США начнут вывод войск из Афганистана с 1 мая. При этом, как предполагалось ранее, до этой даты американские солдаты в полном составе уже покинут территорию страны.
Помощник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан 18 апреля пояснил, что Вашингтон достиг поставленных в начале операции в Афганистане в 2001 году целей, которые, по его словам, заключались в расследовании нападения на США 11 сентября 2001 года.
Официальный срок завершения вывода контингента США назначен на 11 сентября.
Что предшествовало
Военный контингент США находится на территории Афганистана с 2001 года. Через 10 лет началось его постепенное сокращение, и в 2014 году США вывели из страны основные боевые силы.
В конце февраля 2020 года США и движение "Талибан" подписали мирное соглашение. Оно предусматривало полный вывод войск США и НАТО из Афганистана в течение 14 месяцев.