США и Литва подписали план оборонного сотрудничества на 2024-2028 годы

Литва и США в Вашингтоне подписали план двустороннего оборонного сотрудничества на 2024-2028 годы. Об этом сообщили в Минобороны Литвы, передает УНН.

Детали

Документ определяет основные направления сотрудничества, на которых Литва и США сосредоточат внимание в ближайшие годы. Речь идет об усилении мер сдерживания в Балтийском регионе, обеспечении военного присутствия США в регионе, поддержка США в укреплении и развитии обороноспособности Литвы, бесперебойная реализация закупок Литвы у США, сотрудничество в оборонной промышленности, совместные учения.

Новый план сотрудничества подписали в Вашингтоне директор по оборонной политике Министерства национальной обороны Литвы Вайдотас Урбелис и советник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Волландер.

Литва и США являются союзниками, которые одинаково ценят угрозы международной безопасности и тесно сотрудничают для усиления сдерживания в Балтийском регионе. Наше оборонное сотрудничество за последний год качественно расширилось сказал Урбелис.

Он добавил, что происходит, непрерывная ротация батальонов США, страны интенсивно совершенствуют инфраструктуру для обеспечения военного присутствия союзников.

Возросли закупки военной техники из США - совместно реализуют более 60 проектов по закупкам: артиллерийские системы HIMARS, бронированные вездеходы JLTV, противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Также США и Литва реализуют другие амбициозные проекты в развитии киберпотенциалов и других сферах.

Этот документ свидетельствует о том, что американцы остаются приверженными активной работе в Балтийском регионе и таким образом увеличивают сдерживание подытожил Урбелис.

Контекст

Первый план оборонного сотрудничества между Министерством обороны Литвы и Министерством обороны США был подписан еще в 2019 году. Содержание недавно подписанного плана будет постоянно пересматриваться и обновляться при необходимости.

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