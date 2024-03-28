Срубили 100-летние дубы в Чернобыльском заповеднике на 60 млн грн: разоблачены должностные лица госпредприятия
Киев • УНН
Должностные лица государственного лесохозяйственного предприятия организовали незаконную вырубку 185 дубов возрастом более 100 лет на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, нанеся ущерб на сумму более 59 миллионов гривен.
И. о. директора госпредприятия "Северная Пуща" вместе с сообщниками организовали незаконную рубку дубов на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, пишет УНН.
Установлено, что глава госпредприятия в декабре 2023 года организовал незаконную порубку 185 дубов на территории Денисовецкого лесничества ГСП "Северная Пуща", которое относится к Чернобыльскому заповеднику. К реализации умысла он привлек трех гражданских лиц и выдал им специальные пропуска на территорию заповедника,
Детали
Чиновник показал исполнителям территорию для вырубки, на которой росли более 100-летние дубы. Дельцам помогал работник правоохранительного органа, который сопровождал транспорт со срубленной древесиной. сообщники вывезли древесину на один из столичных пунктов приема древесины, где ее продали на основании фиктивных документов.
Общая сумма убытков государству составляет более 59 млн грн.
Исполняющему обязанности директора госпредприятия "Северная Пуща", сотруднику правоохранительного органа и трем гражданским лицам сообщено о подозрениях в незаконной рубке и сбыте леса, повлекшее тяжкие последствия, по предварительному сговору группой лиц (ст. 27, ст. 28, ч. 4 ст. 246 Уголовного Кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Также по результатам проведенных обысков изъята срезанная древесина объемом более 350 м куб, которую дельцы не успели продать.
Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг вовлеченных в сделку лиц.
Напомним
Бывший руководитель лесохозяйственного предприятия в Винницкой области допустил незаконную вырубку более 10 000 деревьев, что привело к убыткам почти на 60 млн грн. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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