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Дело по расстрелу полицейских в Днепре передают в суд - полиция

Дело по расстрелу полицейских в Днепре передают в суд - полиция

Киев • УНН

 • 5435 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Дело по расстрелу днепровских патрульных полицейских передают в суд. Об этом на брифинге сообщил начальник Днепропетровского областного управления полиции Игорь Репешко, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

По его данным, проблем с доказательной базой в деле нет.

"Проблем с доказательной базой там нет. Думаю, после новогодних праздников все материалы расследования будут переданы", – отметил И.Репешко.

В ноябре суд в Днепре продлил срок содержания под стражей Александра Пугачева, которого подозревают в расстреле двух патрульных полицейских в Днепре, на два месяца. Ранее решением Шевченковского районного суда Днепра подозреваемому была избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца.

25 сентября 2016 года в Днепре водитель автомобиля, который остановили полицейские, начал сопротивляться и стрелять в правоохранителей. В результате погибли патрульные: 27-летний Артем Кутушев и 36-летняя Ольга Макаренко.

Подозреваемым, как заявила полиция, оказался уже разыскиваемый правоохранителями за совершенные ранее преступления Александр Пугачев, бывший боец бывшей роты патрульной службы полиции особого назначения "Торнадо".

А.Пугачев перед бегством был ранен. После задержания его прооперировали в одной из больниц Днепра и перевели в спецучреждение для содержания под стражей.

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