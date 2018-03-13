Дело Скрипаля: Лавров назвал условия, при которых Россия отчитается перед Британией
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Россия отчитается перед Великобританией по делу об убийстве бывшего сотрудника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля после того, как Британия "выполнит свои обязательства по конвенции по запрещению химоружия". Об этом он заявил на пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Россия ответит на запрос Лондона, если Британия выполнит свои обязательства по конвенции о запрещении химоружия", - заявил Лавров.
Как сообщал УНН, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что дает России время до вторника, чтобы предъявить объяснения относительно инцидента. Если не будет ответа, который заслуживает доверия, отравление Скрипаля будут считать противозаконным использованием силы российским государством на территории Великобритании.
Напомним, 5 марта экс-полковник запаса российского ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден за шпионаж в пользу британских спецслужб и сейчас проживает в на территории королевства, отравился неизвестным веществом в городе Солсбери.