Справа Скрипаля: Лавров назвав умови, за яких Росія відзвітує перед Британією
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що Росія відзвітує перед Великобританією у справі про вбивство колишнього співробітника ГРУ Генштабу РФ Сергія Скрипаля після того, як Британія "виконає свої зобов'язання щодо конвенції із заборони хімічної зброї". Про це він заявив на прес-конференції, передає УНН з посиланням на "РІА Новини".
"Росія відповість на запит Лондона, якщо Британія виконає свої зобов'язання за конвенцією про заборону хімічної зброї", - заявив С.Лавров.
Як повідомляв УНН, раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що дає Росії час до вівторка, щоб надати пояснення щодо інциденту. Якщо не буде відповіді, яка заслуговує на довіру, отруєння Скрипаля вважатимуть протизаконним використанням сили Російською державою на території Великобританії.
Нагадаємо, 5 березня екс-полковник запасу російського ГРУ Сергій Скрипаль, який був засуджений за шпигунство на користь британських спецслужб і зараз проживає на території королівства, отруївся невідомою речовиною в місті Солсбері.