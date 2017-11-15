"Дело о расстреле Майдана": суд продолжит рассмотрение ходатайства завтра

"В судебном заседании объявлен перерыв до 9.10 16 ноября", - сказала судья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Янукович начал вывоз ценностей из Межигорья с 3 декабря 2013 года

Стоит отметить, что сегодня на заседании судом были исследованы видеозапись допросов в Генпрокуратуре действующего мэра Киева Виталия Кличко и нардепа Андрея Сенченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правоохранители были готовы начать расстрел Майдана 14 февраля 2014 года

Как сообщал УНН, суд ускорил рассмотрение изучения доказательств предоставленных ГПУ.

Генеральная прокуратура Украины обратилась в Печерский районный суд Киева за разрешением на специальную (заочную) процедуру досудебного расследования относительно Януковича по делу об организации расстрела митингующих во время Революции Достоинства.