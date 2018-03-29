Дело харьковского террориста: Безух пообещал рассказать "сенсацию" о захвате "Укрпочты"
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 29 марта. УНН. В Харькове сегодня по делу "харьковского террориста" Владимира Безуха должно было состояться подготовительное заседание, но в суд не явились потерпевшие, и заседание отложили. Однако "террорист" успел анонсировать "сенсацию" о захвате отделения "Укрпочты", передает корреспондент УНН.
По словам корреспондента, суд отсрочил заседание, поскольку считал "невозможным начать подготовительное заседание без участия потерпевших".
В то же время прокурор объявил ходатайство о продлении меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
А подозреваемый в захвате заложников в отделении "Укрпочты" Владимир Безух заявил, что давно планировал преступление.
"У меня в соцсетях есть аккаунты, я планировал сделать прямой эфир и кое-что, какую-то информацию донести. Но с самого начала пошло не так - села батарея и так далее, и тому подобное. Заложникам спасибо большое, вели они себя хорошо. И то, что это произошло, так и должно было быть, я это воспринимаю как должное", - сказал журналистам Безух.
О мотивах преступления Безух обещает рассказать на следующем заседании - через неделю. Мужчина говорит, что это станет "сенсацией".
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В разговоре с журналистами подозреваемый отрицает вину в выращивании конопли, незаконном изготовлении и хранении наркотических веществ, в чем его также подозревают. При этом он подтвердил, что "трава" на его участке была.
"Нет, я с самого начала не согласен. Трава вырастала у меня на участке, но дело в том, что я ее не выращивал, не удобрял, она не была сорвана", - сказал Безух.
Подозреваемый также добавил, что посеял коноплю его знакомый, бывший арестант, который жил у него.
Напомним, по итогам судебно-психиатрической экспертизы подозреваемого в захвате заложников в харьковском отделении "Укрпочты" 30 декабря признали вменяемым, и прокуратура Харьковской области передала дело в суд.