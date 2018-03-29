Справа харківського терориста: Безух пообіцяв розповісти “сенсацію” про захоплення “Укрпошти”

ХАРКІВ-КИЇВ. 29 березня. УНН. У Харкові сьогодні у справі “харківського терориста” Володимира Безуха мало відбутися підготовче засідання, але до суду не з’явилися потерпілі, і засідання відтермінували. Проте “терорист” встиг анонсувати “сенсацію” щодо захоплення відділення “Укрпошти”, передає кореспондент УНН.