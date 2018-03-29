Справа харківського терориста: Безух пообіцяв розповісти “сенсацію” про захоплення “Укрпошти”

ukru
Ексклюзив
14:20 • 104889 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
13:52 • 103709 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 214509 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 160675 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 239978 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 184681 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 220011 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 226071 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 243079 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 134912 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
0.9 м/с
59 %
752 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

26 березня, 08:07 • 169189 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 118055 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 106389 перегляди
У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

26 березня, 10:23 • 79206 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 61323 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

16:24 • 40453 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

14:20 • 104907 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 214531 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 239999 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 247664 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

13:05 • 48245 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

12:30 • 44499 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 61323 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 106389 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 118055 перегляди
Актуальне
Справа харківського терориста: Безух пообіцяв розповісти “сенсацію” про захоплення “Укрпошти”

Справа харківського терориста: Безух пообіцяв розповісти “сенсацію” про захоплення “Укрпошти”

Київ • УНН

 • 9504 перегляди

ХАРКІВ-КИЇВ. 29 березня. УНН. У Харкові сьогодні у справі “харківського терориста” Володимира Безуха мало відбутися підготовче засідання, але до суду не з’явилися потерпілі, і засідання відтермінували. Проте “терорист” встиг анонсувати “сенсацію” щодо захоплення відділення “Укрпошти”, передає кореспондент УНН.

За словами кореспондента, суд відтермінував засідання, оскільки вважав “неможливим почати підготовче засідання без участі потерпілих”.

У той же час прокурор оголосив клопотання про продовження запобіжного заходу підозрюваному у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

А підозрюваний у захопленні заручників у відділенні “Укрпошти” Володимир Безух заявив, що давно планував злочин.

“У мене в соцмережах є акаунти, я планував зробити прямий ефір і дещо, якусь інформацію донести. Але з самого початку пішло не так — сіла батарея і так далі і тому подібне. Заручникам спасибі велике, поводились вони добре. І те, що це сталося, так і повинно було бути, я це сприймаю як належне”, — сказав журналістам Безух.

Про мотиви злочину Безух обіцяє розповісти на наступному засіданні — за тиждень. Чоловік каже, що це стане “сенсацією”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Харківський терорист балотувався у мери, а ще "пророкував" майбутнє

У розмові з журналістами підозрюваний заперечив провину у вирощуванні коноплі, незаконному виготовленні та зберіганні наркотичних речовин, в чому його також підозрюють. При цьому він підтвердив, що “трава” на його ділянці була.

“Ні, я з самого початку не згоден. Трава виростала у мене на ділянці, але справа в тому, що я її не вирощував, не удобрював, вона не зірвана”, — сказав Безух.

Підозрюваний також додав, що посіяв коноплю його знайомий, колишній арештант, який жив у нього.

Нагадаємо, за підсумками судово-психіатричної експертизи підозрюваного в захопленні заручників в харківському відділенні “Укрпошти” 30 грудня визнали осудним, і прокуратура Харківської області передала справу до суду.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.81
Brent
$73.38
Bitcoin
$86,684.60
S&P 500
$5,728.95
Газ TTF
$40.95
Золото
$3,050.99
Ethereum
$2,011.90