Справа харківського терориста: Безух пообіцяв розповісти “сенсацію” про захоплення “Укрпошти”
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 29 березня. УНН. У Харкові сьогодні у справі “харківського терориста” Володимира Безуха мало відбутися підготовче засідання, але до суду не з’явилися потерпілі, і засідання відтермінували. Проте “терорист” встиг анонсувати “сенсацію” щодо захоплення відділення “Укрпошти”, передає кореспондент УНН.
За словами кореспондента, суд відтермінував засідання, оскільки вважав “неможливим почати підготовче засідання без участі потерпілих”.
У той же час прокурор оголосив клопотання про продовження запобіжного заходу підозрюваному у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
А підозрюваний у захопленні заручників у відділенні “Укрпошти” Володимир Безух заявив, що давно планував злочин.
“У мене в соцмережах є акаунти, я планував зробити прямий ефір і дещо, якусь інформацію донести. Але з самого початку пішло не так — сіла батарея і так далі і тому подібне. Заручникам спасибі велике, поводились вони добре. І те, що це сталося, так і повинно було бути, я це сприймаю як належне”, — сказав журналістам Безух.
Про мотиви злочину Безух обіцяє розповісти на наступному засіданні — за тиждень. Чоловік каже, що це стане “сенсацією”.
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У розмові з журналістами підозрюваний заперечив провину у вирощуванні коноплі, незаконному виготовленні та зберіганні наркотичних речовин, в чому його також підозрюють. При цьому він підтвердив, що “трава” на його ділянці була.
“Ні, я з самого початку не згоден. Трава виростала у мене на ділянці, але справа в тому, що я її не вирощував, не удобрював, вона не зірвана”, — сказав Безух.
Підозрюваний також додав, що посіяв коноплю його знайомий, колишній арештант, який жив у нього.
Нагадаємо, за підсумками судово-психіатричної експертизи підозрюваного в захопленні заручників в харківському відділенні “Укрпошти” 30 грудня визнали осудним, і прокуратура Харківської області передала справу до суду.