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Наблюдается уменьшение количества оккупантов в населенном пункте Олешки - Генштаб

Наблюдается уменьшение количества оккупантов в населенном пункте Олешки - Генштаб

Киев • УНН

 • 762337 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Наблюдается уменьшение количества российских военных и военной техники в населенном пункте Олешки. Из отдельных населенных пунктов Херсонской области войска противника выведены и рассредоточены в лесополосах вдоль участка автодороги Олешки - Голая Пристань. Основная часть войск - это мобилизованные лица. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Цитата

"Слава Украине! Начались двести восемьдесят первые сутки российского широкомасштабного вторжения. Противник продолжает вооруженную агрессию против нашего государства, не прекращает наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях", - говорится в сообщении.

Детали

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов: Новоселовское, Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Белогоровка, Яковлевка, Бахмут, Курдюмовка, Красногоровка, Каменка, Водяное, Первомайское и Марьинка в Донецкой области.

С целью недопущения продвижения украинских воинов на Сватовском и Лиманском направлениях, противник осуществляет инженерное оборудование линии обороны. Продолжает перемещение личного состава, боеприпасов и горюче-смазочных материалов для комплектования и обеспечения новых подразделений и тех, что понесли потери.

За прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных удара по гражданским объектам в населенном пункте Камышеваха Запорожской области, совершил 41 авиационный удар и 28 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе и городу Херсон.

Сохраняется угроза нанесения оккупантами ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. На полигонах республики Беларусь продолжается подготовка отдельных подразделений врага.

На Северском направлении захватчики осуществили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина Буда, Бачевск, Белополье, Будки и Краснополье Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелам из российской артиллерии подверглись районы населенных пунктов Ветеринарное, Казачья Лопань, Высокая Яруга, Стрелечья, Красное, Старица, Огурцево, Бударки, Чугуновка, Двуречная и Западное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Зафиксировано огневое воздействие врага по районам населенных пунктов Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное Берестовое, Дружелюбовка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка на Луганщине.

На Бахмутском направлении противник в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись объекты в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное, Выемка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Клещеевка, Северное, Железное и Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении враг пытается улучшить тактическое положение. Огневому поражению из танков и артиллерии различных типов подверглись объекты в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг обороняется. Зафиксированы обстрелы из всего спектра артиллерии по районам Угледара, Богоявленки, Пречистовки, и Большой Новоселки в Донецкой области.

На Запорожском направлении враг ведет оборонительные действия. Осуществил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Загорное, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки и Плавни Запорожской области и Никополь на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении враг обороняет ранее занятые рубежи. Артиллерийским и танковым обстрелам подверглись районы населенных пунктов, расположенных на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Враг не прекращает обстреливать пригород и сам город Херсон.

Наблюдается уменьшение количества российских военных и военной техники в населенном пункте Олешки. Из отдельных населенных пунктов Херсонской области войска противника выведены и рассредоточены в лесополосах вдоль участка автодороги Олешки - Голая Пристань. Основа часть войск - это мобилизованные лица.

Российские оккупанты продолжают использовать гражданские объекты на временно захваченных территориях. Так, в помещении школы одного из населенных пунктов Запорожской области, захватчики обустроили полевой госпиталь. В то же время, в течение 28-29 ноября, фиксировалась эвакуация раненых захватчиков колонной из грузовиков и автобусов, которая двигалась в сторону Мелитополя.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

В то же время, украинские подразделения сбили БпЛА (вероятно типа "Орлан-10"). Информация уточняется.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки поразили 7 районов сосредоточения личного состава и ВВТ, склад горюче-смазочных материалов, а также 5 других важных объектов противника.

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