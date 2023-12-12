Спикер Палаты представителей США назвал встречу с Зеленским "хорошей", а вот позицию по помощи Украине - неизменной

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что у него была "хорошая" встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским, но он остался твердым в своей позиции, что США должны сначала решить вопрос границы, прежде чем продвигать законопроект о помощи, передает УНН со ссылкой на CNN.

"С самого начала... нам нужна была ясность относительно того, что мы делаем в Украине и как мы будем иметь надлежащий надзор за расходованием драгоценных долларов налогоплательщиков, и нам нужны были трансформационные изменения на границе. Пока мы не получили ни того, ни другого", - сказал Джонсон, назвав границу "абсолютной катастрофой".

"Первым условием любого дополнительного пакета расходов на национальную безопасность является прежде всего наша собственная национальная безопасность", - добавил он.

Джонсон настаивал, что Белый дом не смог сформулировать четкую стратегию, которая помогла бы Украине победить, и раскритиковал Сенат.

Он не отвечал на вопросы журналистов после примерно 30-минутной встречи с Зеленским, которая была их первой встречей тет-а-тет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подход к помощи Украине не изменился: спикер Палаты представителей США сделал заявление накануне встречи с Зеленским

Дополнение

Ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей США от Республиканской партии Майк Джонсон угрожает отказаться от поддержки нового финансирования помощи Украине, если Белый дом не согласится усилить безопасность границ.