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Спикер Палаты представителей США назвал встречу с Зеленским "хорошей", а вот позицию по помощи Украине - неизменной

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 18:12  •  1892 просмотра

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Майк Джонсон встретился с Президентом Украины Зеленским и подчеркнул, что США должны приоритезировать решение своих пограничных проблем, прежде чем оказывать помощь Украине, критикуя отсутствие у Белого дома четкой стратегии и надзора за расходованием средств.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что у него была "хорошая" встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским, но он остался твердым в своей позиции, что США должны сначала решить вопрос границы, прежде чем продвигать законопроект о помощи, передает УНН со ссылкой на CNN.

"С самого начала... нам нужна была ясность относительно того, что мы делаем в Украине и как мы будем иметь надлежащий надзор за расходованием драгоценных долларов налогоплательщиков, и нам нужны были трансформационные изменения на границе. Пока мы не получили ни того, ни другого", - сказал Джонсон, назвав границу "абсолютной катастрофой".

"Первым условием любого дополнительного пакета расходов на национальную безопасность является прежде всего наша собственная национальная безопасность", - добавил он.

Джонсон настаивал, что Белый дом не смог сформулировать четкую стратегию, которая помогла бы Украине победить, и раскритиковал Сенат.

Он не отвечал на вопросы журналистов после примерно 30-минутной встречи с Зеленским, которая была их первой встречей тет-а-тет.

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Дополнение

Ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей США от Республиканской партии Майк Джонсон угрожает отказаться от поддержки нового финансирования помощи Украине, если Белый дом не согласится усилить безопасность границ.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Политика
Спікер Палати представників США назвав зустріч із Зеленським "хорошою", а от позицію по допомозі Україні - незмінною
Speaker of the U.S. House of Representatives calls meeting with Zelenskyy "good," but position on aid to Ukraine unchanged
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Спикер Палаты представителей США назвал встречу с Зеленским "хорошей", а вот позицию по помощи Украине - неизменной

Майк Джонсон встретился с Президентом Украины Зеленским и подчеркнул, что США должны приоритезировать решение своих пограничных проблем, прежде чем оказывать помощь Украине, критикуя отсутствие у Белого дома четкой стратегии и надзора за расходованием средств.

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