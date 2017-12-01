Спикер МО по вопросам АТО Лысенко стал пресс-секретарем Генпрокуратуры

"Недавно Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил мне перейти на Второй, внутренний и не менее важный фронт - отстаивать Закон и Справедливость в борьбе с преступностью, коррупцией и другими проявлениями беззакония в качестве представителя Генпрокуратуры. Я согласился, а затем сообщаю о завершении многолетнего пути в статусе представителя по вопросам АТО", - сообщил он.

Полковник Андрей Лысенко работал в пресс-центре штаба АТО, а затем Министерстве обороны с 2014 года.