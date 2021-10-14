Спикер КМЭФ 2021, Йорг Риомми: ваш креативный продукт может быть не просто столь же крутым, как в другом месте в мире, он может быть гораздо лучшим

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 111065 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 122486 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 107935 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 106931 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 135446 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121135 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 160467 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143180 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179573 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172954 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о ключевых аспектах саммита по безопасности в Лондоне

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о ключевых аспектах саммита по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:38 • 47627 просмотра
Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

2 марта, 15:10 • 89763 просмотра
Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

2 марта, 17:53 • 28634 просмотра
Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

2 марта, 18:05 • 33096 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

18:30 • 62136 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 122486 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 135446 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 302801 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 269655 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 254512 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

18:35 • 111066 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 120444 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 160467 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 118219 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 117824 просмотра
Актуальное
Спикер КМЭФ 2021, Йорг Риомми: ваш креативный продукт может быть не просто столь же крутым, как в другом месте в мире, он может быть гораздо лучшим

Спикер КМЭФ 2021, Йорг Риомми: ваш креативный продукт может быть не просто столь же крутым, как в другом месте в мире, он может быть гораздо лучшим

Киев  •  УНН

 • 17779 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. В пятницу, 8 октября, в рамках второго дня Киевского международного экономического форума состоялась дискуссия "Креативная индустрия - новый стимул для экономики". К обсуждению присоединились руководители украинских и международных компаний, работающих в сфере кино, дизайна, ресторанного и рекламного бизнеса. Они выясняли, какие перспективы у креативной индустрии в постковидном мире, и как креаторы поднимают экономику и улучшают мир, в котором мы живем, передает УНН.

Детали

Креативная экономика в Украине растет очень быстро. В 2020 году отрасль обеспечила поступления в государственную казну на уровне 26 млрд гривен, что на 15,8% превышает аналогичный показатель 2019 года — и это несмотря на суровые прошлогодние карантины.

Так, дизайнер, владелица и креативный директор бренда BEVZA Светлана Бевза сказала, что мода в Украине вышла за пределы детского сада. Ежегодные обороты давно выходят за миллионы евро. Спрос на нашу продукцию растет за счет западного рынка, но производители хотят развивать отечественный.

“Наш потенциал огромен. Многие зарубежные компании обращается к нам с просьбой делать клипы или рекламные ролики. Зарубежные компании часть своей продукции производят в Украине, например, Prada. Спрос на такое есть и он может увеличиться, если для креативной индустрии будет скидка в логистических затратах, в налогах на ввоз сырья. Вызов — в правильном масштабировании регулирования”, — сказала Бевза.

В ходе своего выступления СЕО FILM.UA Group Виктория Ярмощук напомнила, что все чаще конкуренцию украинским креаторам составляют иностранные компании, например международные стриминг-платформы. Но это же создает возможности и развивает рынок стримеров в Украине. Украинские есть являются на Нетфликс, Амазон и так далее.

“Украина имеет такой уровень креатива, который заслуживает чрезвычайного уважения, мы стремимся к коллаборации с другими креативными индустриями. Самый громкий проект — „Мавка. Лесная песня“ с участием Екатерины Кухар”, — сказала Ярмощук.

В 2020 и 2021 году украинские предприниматели, работающие в индустрии гостеприимства, столкнулись с совершенно новым вызовом — когда не могли работать из-за карантинов. Из-за этого некоторые начали шить маски, которые были в дефиците. Другие делали акцент на более гибких форматах. Так, совладелец и председатель Наблюдательного совета холдинга эмоций “!FEST” Андрей Худо рассказал, успешными ли оказались моноформаты типа “Пьяная вишня”, продукцию которой покупатели могли взять с собой. В Украине и Румынии за время ковида его компания открыла более 10 заведений “Пьяная вишня”. Поэтому выигрывают те предприниматели, которые не “сидят и плачут”, а приспосабливаются к изменениям.

Креативная экономика — высококонкурентная, она борется за время и свободное пространство людей — посмотреть фильм, купить вещь, сходить в ресторан. По этому поводу модератор встречи, владелец независимой креативной компании Fedoriv Михаил Федоров сказал, что для бизнеса это означает, что сейчас ведется “война всех со всеми” — в магазине вина продают помидоры и дрова, на заправках — хот-доги, а магазин, который задумывался для продажи электроники, сейчас является лидером по продаже детских игрушек. В условиях, когда все делают все, нет ничего невозможного и запрещенного.

Добавим

Спикеры отмечали высокий творческий потенциал Украины. Йорг Риомми, главный креативный директор Publicis Groupe (Румыния, Центральная и Восточная Европа), напомнил, что на Каннском фестивале креативности в этом году 22 льва были заработаны агентствами группы именно из Восточной Европы — командами из Украины, Румынии, Латвии.

По его мнению, такие успехи обусловлены и тем, что Западная Европа унаследовала исторический багаж от “старой генерации”, от дедов-прадедов. Поэтому многие вещи здесь остаются неизменными. А страны, вроде Украины, Румынии, Польши — оказалась в руках более молодого поколения. Это дает пространство и потенциал, чтобы происходили новые креативные интересные вещи.

“Здесь (в Украине — ред.) невероятный потенциал. Но в то же время не хватает уверенности в собственном продукте. Восприятие, что ваш креативный продукт может быть не просто столь же крутым, как в другом месте в мире, он может быть гораздо лучшим. В начале работы в этом регионе я был поражен уровнем дизайна и арт-дирекшна. Можно нанять молодого украинского арт-директора в Нью-Йоркскую компанию — он покажет суперкласс и превзойдет других. Не стесняйтесь, не думайте, что „где-то там“ — лучшие работники. Они лучшие именно здесь”, - заверил Риомми.

Люди и таланты — это самое большое богатство для креативных индустрий, убежден Риомми. За них нужно бороться, чтобы в рекламе оставались талантливые.

“Сейчас происходит фрагментация рекламного ландшафта, талантливых людей к себе переманивает игровая индустрия, IТ. Сейчас работники стали более мобильными, их не так просто удержать на одном месте. Чтобы они оставались в компании, их надо вдохновлять создавать лучший контент, и чтобы процесс был веселым, интересным”, - поделился своим опытом Риомми.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса

Обратиться по вопросам размещения рекламы