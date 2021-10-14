Спикер КМЭФ 2021, Йорг Риомми: ваш креативный продукт может быть не просто столь же крутым, как в другом месте в мире, он может быть гораздо лучшим

Детали

Креативная экономика в Украине растет очень быстро. В 2020 году отрасль обеспечила поступления в государственную казну на уровне 26 млрд гривен, что на 15,8% превышает аналогичный показатель 2019 года — и это несмотря на суровые прошлогодние карантины.

Так, дизайнер, владелица и креативный директор бренда BEVZA Светлана Бевза сказала, что мода в Украине вышла за пределы детского сада. Ежегодные обороты давно выходят за миллионы евро. Спрос на нашу продукцию растет за счет западного рынка, но производители хотят развивать отечественный.

“Наш потенциал огромен. Многие зарубежные компании обращается к нам с просьбой делать клипы или рекламные ролики. Зарубежные компании часть своей продукции производят в Украине, например, Prada. Спрос на такое есть и он может увеличиться, если для креативной индустрии будет скидка в логистических затратах, в налогах на ввоз сырья. Вызов — в правильном масштабировании регулирования”, — сказала Бевза.

В ходе своего выступления СЕО FILM.UA Group Виктория Ярмощук напомнила, что все чаще конкуренцию украинским креаторам составляют иностранные компании, например международные стриминг-платформы. Но это же создает возможности и развивает рынок стримеров в Украине. Украинские есть являются на Нетфликс, Амазон и так далее.

“Украина имеет такой уровень креатива, который заслуживает чрезвычайного уважения, мы стремимся к коллаборации с другими креативными индустриями. Самый громкий проект — „Мавка. Лесная песня“ с участием Екатерины Кухар”, — сказала Ярмощук.

В 2020 и 2021 году украинские предприниматели, работающие в индустрии гостеприимства, столкнулись с совершенно новым вызовом — когда не могли работать из-за карантинов. Из-за этого некоторые начали шить маски, которые были в дефиците. Другие делали акцент на более гибких форматах. Так, совладелец и председатель Наблюдательного совета холдинга эмоций “!FEST” Андрей Худо рассказал, успешными ли оказались моноформаты типа “Пьяная вишня”, продукцию которой покупатели могли взять с собой. В Украине и Румынии за время ковида его компания открыла более 10 заведений “Пьяная вишня”. Поэтому выигрывают те предприниматели, которые не “сидят и плачут”, а приспосабливаются к изменениям.

Креативная экономика — высококонкурентная, она борется за время и свободное пространство людей — посмотреть фильм, купить вещь, сходить в ресторан. По этому поводу модератор встречи, владелец независимой креативной компании Fedoriv Михаил Федоров сказал, что для бизнеса это означает, что сейчас ведется “война всех со всеми” — в магазине вина продают помидоры и дрова, на заправках — хот-доги, а магазин, который задумывался для продажи электроники, сейчас является лидером по продаже детских игрушек. В условиях, когда все делают все, нет ничего невозможного и запрещенного.

Добавим

Спикеры отмечали высокий творческий потенциал Украины. Йорг Риомми, главный креативный директор Publicis Groupe (Румыния, Центральная и Восточная Европа), напомнил, что на Каннском фестивале креативности в этом году 22 льва были заработаны агентствами группы именно из Восточной Европы — командами из Украины, Румынии, Латвии.

По его мнению, такие успехи обусловлены и тем, что Западная Европа унаследовала исторический багаж от “старой генерации”, от дедов-прадедов. Поэтому многие вещи здесь остаются неизменными. А страны, вроде Украины, Румынии, Польши — оказалась в руках более молодого поколения. Это дает пространство и потенциал, чтобы происходили новые креативные интересные вещи.

“Здесь (в Украине — ред.) невероятный потенциал. Но в то же время не хватает уверенности в собственном продукте. Восприятие, что ваш креативный продукт может быть не просто столь же крутым, как в другом месте в мире, он может быть гораздо лучшим. В начале работы в этом регионе я был поражен уровнем дизайна и арт-дирекшна. Можно нанять молодого украинского арт-директора в Нью-Йоркскую компанию — он покажет суперкласс и превзойдет других. Не стесняйтесь, не думайте, что „где-то там“ — лучшие работники. Они лучшие именно здесь”, - заверил Риомми.

Люди и таланты — это самое большое богатство для креативных индустрий, убежден Риомми. За них нужно бороться, чтобы в рекламе оставались талантливые.

“Сейчас происходит фрагментация рекламного ландшафта, талантливых людей к себе переманивает игровая индустрия, IТ. Сейчас работники стали более мобильными, их не так просто удержать на одном месте. Чтобы они оставались в компании, их надо вдохновлять создавать лучший контент, и чтобы процесс был веселым, интересным”, - поделился своим опытом Риомми.