Спецназовцы СБУ обезвредили более двух сотен российских военных и уничтожили почти две сотни военных объектов
Как сообщается, спецподразделение СБУ "Альфа" ликвидировало более 200 российских военных и уничтожило 150 единиц вражеской военной техники, включая танки, БТРы и артиллерийские системы.
Попытка подкупа Кубракова: за застройщика Копыстыру внесли 100 млн грн залога
Сергей Копыстыр, обвиняемый в попытке подкупа вице-премьер-министра Украины Александра Кубракова, вышел на свободу после внесения 100 миллионов гривен залога.
USAID поможет со строительством евроколеи между Польшей и Украиной
Украина построит железную дорогу с евроколеей с шириной 1435 мм от Мостиск до Львова. Проект поддержали в США, и подтвердили свои намерения Меморандумом с Агентством США по международному развитию (USAID). Эта модернизация имеет целью повысить экспортный потенциал Украины и интеграцию в ЕС, включая как грузовые, так и пассажирские перевозки.
Крымский мост обречен - глава СБУ
Глава СБУ Василий Малюк заявил, что Крымский мост "обречен" после успешных атак морских беспилотников СБУ, которые подорвали его мнимую неуязвимость и повлияли на российскую логистику.
Кадровые перестановки: Зеленский уволил четырех заместителей командующего Нацгвардии
Зеленский провел кадровые изменения в Национальной гвардии Украины, в частности уволил нескольких заместителей и назначил новых.
Днепропетровщина: армейцы рф атаковали Никопольщину ударными бпла и с артиллерии, есть разрушения, без жертв
Атаки российских военных беспилотников на Никопольский район нанесли ущерб зданиям и инфраструктуре, но не привели к жертвам среди гражданского населения. Из-за ударов россиян пострадали частные дома, административное здание, линии электропередач и газопровод.
"Слуга" Одарченко вышел из СИЗО: за него внесли 15 млн грн залога
Народный депутат Украины Андрей Одарченко, подозреваемый во взяточничестве, вышел под залог в 15 миллионов гривен.
За экс-главу Госспецсвязи Юрия Щиголя внесли 25 млн гривен залога
Бывший глава Госспецсвязи Юрий Щиголь, подозреваемый в хищении 62 миллионов гривен, вышел под залог в 25 миллионов гривен.
Зеленский и президент Латвии обсудили оборонную поддержку и боеприпасы для Украины
Зеленский обсудил с президентом Латвии вопросы оборонной поддержки, сосредоточившись на производстве боеприпасов и "медицинской эвакуации". Они также проанализировали прогресс Украины в выполнении рекомендаций ЕС и подготовку к ключевому решению ЕС.
На Харьковщине автобус с пассажирами попал в ДТП: один человек погиб, еще 18 - травмированы
Один человек погиб и 18 пострадали в результате аварии автобуса на трассе Чугуев-Меловое в Харьковской области. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения возбуждено уголовное дело.