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Совет ЕС рассмотрит блокирование пунктов пропуска на польско-украинской границе

Киев  •  УНН

29 ноябрь 2023, 13:11  •  13256 просмотра

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Транспортный совет ЕС обсудит 4 декабря блокаду польскими перевозчиками польско-украинского пограничного пункта пропуска, а также беспокойство относительно влияния транспортного соглашения между Украиной и ЕС. Для решения проблемы было предложено создать дополнительные полосы для пустых грузовиков из Украины и усовершенствовать систему.

Ситуация на польско-украинской границе будет предметом рассмотрения на Совете ЕС по вопросам транспорта, который состоится 4 декабря в Брюсселе. Об этом сообщает Rmf24, пишет УНН.

Детали

Протест польских перевозчиков будет рассматриваться в конце заседания в блоке "Различные вопросы", которые каждая страна может представить в конце заседания транспортного совета.

Кроме Польши, хотят высказаться также Венгрия и Словакия.

Мы ожидаем, что делегации этих трех стран представят ситуацию и проинформируют совет о влиянии соглашения ЕС с Украиной на транспорт,

- заявил один из дипломатов ЕС.

Отмечается, что если вопрос не решится до понедельника, возможно, выскажется и Еврокомиссия, которая участвует в переговорах между перевозчиками, польскими властями и украинской стороной.

Представитель Еврокомиссии сообщил изданию, что возврата разрешений для украинских перевозчиков не может быть, поскольку это будет нарушением законодательства ЕС. Вместо этого Еврокомиссия призывает Украину создать дополнительные полосы для пустых грузовиков, которые возвращаются из Украины.

В случае с украинской электронной очередью, которую польские перевозчики резко критикуют как полную дефектов и хотят ликвидировать, представитель ЕК заявил, что власти в Киеве "внесли несколько улучшений в систему". И, как добавил, "эти изменения должны решить проблемы протестующих".

Напомним

Фермеры присоединились к протесту перевозчиков на польско-украинской границе, который продолжается с 6 ноября и блокирует пограничные переходы в воеводстве Корчева, Дорогуск и Гребенне. Люблинское воеводство. Они требуют, среди прочего: дотации на закупку кукурузы, сохранения сельскохозяйственного налога на уровне этого года и продолжения займов ликвидности.

Перевозчики с 6 ноября протестуют на границе с Украиной, требуя, среди прочего, введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку товаров, за исключением гуманитарной помощи и вещей для украинской армии; приостановление действия лицензий для компаний, созданных после начала войны в Украине, и их проверка. Также есть предложение ликвидировать электронную очередь с украинской стороны.

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Ольга Разгон

Ольга Разгон

Политика
Рада ЄС розглянє блокування пунктів пропуску на польсько-українському кордоні
EU Council to consider blocking checkpoints on the Polish-Ukrainian border
Новости по теме

Совет ЕС рассмотрит блокирование пунктов пропуска на польско-украинской границе

Транспортный совет ЕС обсудит 4 декабря блокаду польскими перевозчиками польско-украинского пограничного пункта пропуска, а также беспокойство относительно влияния транспортного соглашения между Украиной и ЕС. Для решения проблемы было предложено создать дополнительные полосы для пустых грузовиков из Украины и усовершенствовать систему.

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