Социально-экономические потери из-за ДТП в Украине составляют почти 70 млрд грн в год - Криклий
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В Украине социально-экономические потери из-за дорожно-транспортных происшествий и смерти составляют почти 70 млрд гривен в год. Об этом заявил на презентации планов работы Укравтодора на 2020 год министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает корреспондент УНН.
"Социально-экономические потери из-за дорожно-транспортные происшествия, и те смерти, которые мы несем - это почти 70 млрд гривен в год. Около 2% валового внутреннего продукта", - рассказал Криклий.
По его словам, с 2018 года Фонд безопасности дорожного движения работал неэффективно и не улучшил ситуацию.
"2018 год - 0% использования этого ресурса, 2019 год - это то, что нам удалось за этот короткий промежуток времени - 38% финансирования было использовано. К 2020 году самая большая цифра на политику безопасности составляющую 3,2 миллиарда гривен, и мы планируем эту цифру и эти деньги полностью использовать на те меры, которые позволят нам уменьшать аварийность и смертность... Наша амбициозная цель, это минимум 30% уменьшение аварийности и смертности на этот год", - сказал Криклий.
Напомним, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что качество дорог в Украине будет проверять не Укравтодор, а иностранные компании или инженеры-консультанты, которые рискуют своей репутацией.
Как сообщалось ранее, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что за этот год приоритетом является строительство дороги "Решетиловка-Днепр".