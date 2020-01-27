Соціально-економічні втрати через ДТП в Україні складають майже 70 млрд грн на рік – Криклій

"Соціально-економічні втрати через дорожньо-транспортні пригоди, й ті смерті, які ми несемо - це майже 70 млрд гривень на рік. Близько 2% валового внутрішнього продукту", - розповів Криклій.

За його словами, з 2018 року Фонд безпеки дорожнього руху працював неефективно та не покращив ситуацію.

"2018 рік – 0% використання цього ресурсу, 2019 рік- це те, що нам вдалося за цей короткий проміжок часу – 38% фінансування було використано. На 2020 рік найбільша цифра на безпекову складову 3,2 мільярда гривень, і ми плануємо цю цифру , і ці гроші повністю використати на ті заходи, які дозволять нам зменшувати аварійність та смертність…Наша амбітна мета, це мінімум 30% зменшення аварійності та смертності на цей рік", - сказав Криклій.

Нагадаємо, міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що якість доріг в Україні буде перевіряти не Укравтодор, а іноземні компанії або інженери-консультанти, які ризикують своєю репутацією.

Як повідомлялося раніше, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що за цей рік пріоритетом є будівництво дороги "Решетилівка-Дніпро".