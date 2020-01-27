Соціально-економічні втрати через ДТП в Україні складають майже 70 млрд грн на рік – Криклій
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. В Україні соціально-економічні втрати через дорожньо-транспортні пригоди та смерті складають майже 70 млрд гривень на рік. Про це заявив на презентації планів роботи Укравтодору на 2020 рік міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає кореспондент УНН.
"Соціально-економічні втрати через дорожньо-транспортні пригоди, й ті смерті, які ми несемо - це майже 70 млрд гривень на рік. Близько 2% валового внутрішнього продукту", - розповів Криклій.
За його словами, з 2018 року Фонд безпеки дорожнього руху працював неефективно та не покращив ситуацію.
"2018 рік – 0% використання цього ресурсу, 2019 рік- це те, що нам вдалося за цей короткий проміжок часу – 38% фінансування було використано. На 2020 рік найбільша цифра на безпекову складову 3,2 мільярда гривень, і ми плануємо цю цифру , і ці гроші повністю використати на ті заходи, які дозволять нам зменшувати аварійність та смертність…Наша амбітна мета, це мінімум 30% зменшення аварійності та смертності на цей рік", - сказав Криклій.
Нагадаємо, міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що якість доріг в Україні буде перевіряти не Укравтодор, а іноземні компанії або інженери-консультанти, які ризикують своєю репутацією.
Як повідомлялося раніше, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що за цей рік пріоритетом є будівництво дороги "Решетилівка-Дніпро".