Сокрушительные атаки россиян в Одесской области: власть, бизнес и международные партнеры сплочены помощью пострадавшим

Заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Александр Харлов рассказал о состоянии пострадавших в результате ночной атаки рф, передает УНН.

Он напомнил, что сегодня ночью российские войска в течение шести часов терроризировали Одесскую область ударными беспилотниками. В общем, 32 шахеда были уничтожены благодаря работе ПВО, уточнил Харлов.

Российские захватчики второй вечер подряд начинают атаку Украины из города Одесса, информирует Харлов.

"ВСУ точно отработали каждую вражескую цель. Однако, в результате падения обломков повреждено общежитие. Пострадало, к сожалению, 11 человек - из них 3 ребенка.

Дети и взрослые были госпитализированы. У двух восьмилетних мальчиков и одной 12-летней девочки установлены контузии и закрытые черепно-мозговые травмы. У взрослых - сотрясения мозга и многочисленные ранения.

Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления", - сообщил Харлов.

Замглавы ОГА добавил, что россияне обязательно понесут ответственность за разрушения

"Ни один пострадавший человек, ни один пострадавший клочок имущества не останется без внимания местных органов власти, а также местной администрации.

Также хотел бы поблагодарить наших иностранных партнеров, которые присоединяются к активной помощи по устранению последствий событий.

А также поблагодарить отдельно сознательный бизнес, который помогает нам устранять все повреждения", - отметил он.