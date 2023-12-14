Сокрушительные атаки россиян в Одесской области: власть, бизнес и международные партнеры сплочены помощью пострадавшим
Киев • УНН
В Одесской ОГА отмечают, что ни один пострадавший человек, ни один пострадавший клочок имущества не останется без внимания местных органов власти, а также местной администрации.
Заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Александр Харлов рассказал о состоянии пострадавших в результате ночной атаки рф, передает УНН.
Он напомнил, что сегодня ночью российские войска в течение шести часов терроризировали Одесскую область ударными беспилотниками. В общем, 32 шахеда были уничтожены благодаря работе ПВО, уточнил Харлов.
Российские захватчики второй вечер подряд начинают атаку Украины из города Одесса, информирует Харлов.
"ВСУ точно отработали каждую вражескую цель. Однако, в результате падения обломков повреждено общежитие. Пострадало, к сожалению, 11 человек - из них 3 ребенка.
Дети и взрослые были госпитализированы. У двух восьмилетних мальчиков и одной 12-летней девочки установлены контузии и закрытые черепно-мозговые травмы. У взрослых - сотрясения мозга и многочисленные ранения.
Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления", - сообщил Харлов.
Замглавы ОГА добавил, что россияне обязательно понесут ответственность за разрушения
"Ни один пострадавший человек, ни один пострадавший клочок имущества не останется без внимания местных органов власти, а также местной администрации.
Также хотел бы поблагодарить наших иностранных партнеров, которые присоединяются к активной помощи по устранению последствий событий.
А также поблагодарить отдельно сознательный бизнес, который помогает нам устранять все повреждения", - отметил он.
Сокрушительные атаки россиян в Одесской области: власть, бизнес и международные партнеры сплочены помощью пострадавшим
В Одесской ОГА отмечают, что ни один пострадавший человек, ни один пострадавший клочок имущества не останется без внимания местных органов власти, а также местной администрации.
Суд над Гиркиным: экс-сотрудник фсб не признаёт своей вины в "экстремизме"
Игорь "Стрелков" Гиркин, экс-офицер фсб и бывший министр "ДНР", признал себя невиновным в экстремизме в московском суде; процесс закрыт для общественности. Его кандидатура на пост президента может быть заблокирована, если он будет осужден до выборов 2024 года.
ДУБЛЬ
Президент Украины Зеленский поздравил Грузию и Молдову с получением статуса кандидатов на вступление в ЕС, расценив это как совместный шаг навстречу ЕС, а также как начало переговоров о вступлении для Украины.
Зеленский поздравил Грузию и Молдову с решениями Евросовета относительно их пути к членству в ЕС
Президент Украины Зеленский поздравил Грузию и Молдову с получением статуса кандидатов на вступление в ЕС, расценив это как совместный шаг навстречу ЕС, а также как начало переговоров о вступлении для Украины.
Поляк на заблокированном пункте пропуска Рава-Русская сбил трех украинских водителей - журналист
Польский водитель сбил трех украинских водителей на заблокированном пункте пропуска Рава-Русская. Официальных комментариев пока что нет.
Сумщина: армейцы рф атаковали регион 19 раз за сутки
Российские войска 19 раз обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области, зафиксировано 82 взрыва в восьми населенных пунктах.
Открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС: глава Евросовета лично сообщил Зеленскому о решении
Президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил Президенту Украины Владимиру Зеленскому о решении ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной. Зеленский поблагодарил за поддержку Мишеля.
KfW выделил 50 миллионов евро на поддержку украинского бизнеса - Минфин
Немецкий банк KfW утвердил безвозвратный грант в размере 50 миллионов евро на поддержку украинского бизнеса, который остается работать в условиях войны. В частности, средства задействуют в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".
Обсудили поставки боеприпасов и военной техники: в ОП сообщили детали встречи Зеленского с генералами США
Зеленский также пообщался с украинскими военными, которые работают в Висбадене в составе оперативной группы ВСУ при Группе содействия безопасности Украины.
Оккупанты атаковали Украину тремя ракетами "Кинжал": одну из них сбили на Киевщине
В Воздушных силах добавили, что несколько вражеских целей, о которых сообщали ранее, вероятно имитированы вражеским РЭБ.