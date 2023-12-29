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Сохранился со времен детства Тараса Шевченко: двухсотлетнюю ветряную мельницу обновили в Черкасской области

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 09:37  •  14299 просмотра

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Двухсотлетнюю ветряную мельницу обновили в Черкасской области

Отремонтированная двухсотлетняя ветряная мельница в Национальном заповеднике "Родина Тараса Шевченко", что в селе Шевченково Черкасской области. Будищанская мельница - объект культурного наследия Черкасской области: единственный сохранившийся из 28, которые действовали в Шевченково во времена детства Тараса Шевченко, и изготовлен по уникальной голландской технологии, где подвижная только башня, передает УНН.

"Эта мельница находится на самой высокой точке между селами, где прошло детство Кобзаря - Моринцы, Кереловка, Будище. Неподалеку урочище, о котором он вспоминает в поэме "Гайдамаки", здесь он пас ягнят за селом. Это тропы и места детства Кобзаря. У нас с нашими партнерами есть мечта не только сохранить, но и восстановить памятник культуры, чтобы показать следующим поколениям, как вообще из зерна рождается мука. Ранее мельницы были центрами коммуникации", - рассказала Людмила Шевченко, директор Национального заповедника "Родина Тараса Шевченко".

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" профинансировал первый этап ремонтных работ - восстановление крыльев этой уникальной мельницы, которые за последние 20 лет менялись более 10 раз из-за повреждения сильными ураганами. На этот раз крылья к мельнице изготовили из прочного качественного дуба.

"Для нас важно сохранять памятники культурного наследия, потому что через них люди узнают о своем прошлом и формируют будущее. В музее проходит очень много экскурсий, посетители знакомятся с историей, культурой и особенностями быта предков", - говорит Татьяна Волочай, директор БФ "МХП-Громаді".

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На экскурсию к ветряной мельнице и Национальному  заповеднику "Родина Тараса Шевченко" пригласили детей военнослужащих из Черкасской области. 

"Компания МХП является стратегическим партнером Фонда "МХП-Громаді". И одним из приоритетных векторов нашей деятельности является поддержка культуры. Сейчас тот исторический момент, когда мы должны рассказать нашим детям об украинских традициях и ценностях. И лучше всего это можно сделать через объекты культурного наследия. К примеру, на этих землях формировалось сознание Тараса Шевченко, его свободолюбие и несокрушимость", - считает Павел Мороз, директор департамента корпоративной и социальной ответственности МХП. 

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Более 50 детей из семей защитников Украины смогли в этот день увидеть и ветряную мельницу, и другие объекты заповедника. Инициативу реализовали при поддержке  ОО "Чужих бід не буває". 

"Мы получили запросы на эмоциональную разгрузку и отдых. Особенно для детей. Поэтому и направили ресурс на организацию для них содержательных экскурсий, мастер-классов, интересных мероприятий. Нашим детям восстанавливать и развивать страну после войны. В это сложное время мы должны создать им основу для развития своего потенциала и сохранить эмоциональное и ментальное здоровье. Такие мероприятия станут традиционными", - отметил Иван Полудень, руководитель ОО "Чужих бід не буває". 

Арсен из Новоселицкого филиала Катеринопольского лицея №1 на экскурсию к ветряной мельнице приехал вместе с младшей сестренкой. Отец детей недавно вернулся с войны, и это, по их словам, была самая большая радость в их семье. 

"Я впервые в жизни увидел такую ветряную мельницу. Смотреть на нее на картинке и вживую - это разное. Мне очень понравилось ее строение. Она такая высоченная и крепкая", - говорит Арсен. 

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Проектный менеджмент осуществила команда ОО "Екологічний Рух Черкащини": историко-краеведческие исследования, изучение технологий, привлечение необходимых специалистов и техники, монтажные работы.

"Эта мельница имеет уникальную особенность, она выполнена по голландской технологии, где подвижна только одна башня. Сам мельник мог повернуть башню в соответствии с направлением ветра. Чтобы воссоздать действие поворотного механизма, наши специалисты посетили Музей Петра Калнышевского в Сумской области. Изучили технологию. А уже местные умельцы выполнили все ремонтные работы по реконструкции крыльев",  - рассказал Вадим Лешенко, руководитель ОО "Екологічний Рух Черкащин".

В планах музейщиков и партнеров еще отреставрировать стены ветряка в соответствии с историческими справками. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Зберігся з часів дитинства Тараса Шевченка: двохсотлітній вітряк оновили на Черкащині
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