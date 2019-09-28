Сегодня Всемирный день борьбы с бешенством

Бешенство - это острое инфекционное заболевание животных и человека, вызванное нейротропным вирусом бешенства (англ. Rabies virus) из рода Lyssavirus. Характеризуется развитием своеобразного энцефалита со стремительным повреждением центральной нервной системы. В случае задержки с предоставлением квалфицированной медицинской помощи смерть неизбежна.

В медицинской литературе других стран болезнь известна как рабиес (у животных) и гидрофобия (у людей).

Причины бешенства и пути передачи инфекции

Источником и резервуаром возбудителя бешенства являются дикие и домашние хищные животные, принадлежащие к классу млекопитающих. Человек может заразиться бешенством от инфицированного животного через:

• укус;

• царапину и микроповреждения кожи;

• попадания зараженной слюны на слизистые оболочки.

В контактный способ людей чаще всего инфицируют коты и собаки - среди домашней фауны, а в дикой природе - лисы и волки.

Особую опасность представляют бездомные животные, в частности собаки, для которых укус является инстинктивной реакцией для защиты территории, членов стаи или получения пищи.

Доказана возможность аэрогенно-контактного заражения (в лабораторных условиях, во время посещения пещер, населенных летучими мышами), когда вирус пассивно попадает через конъюнктивы, слизистых ротоглотки.

По данным ВОЗ, в 99% случаев смерти человека от бешенства источником инфекции являются собаки. Около 40% жертв укусов вероятно бешеных собак - дети до 15 лет.

В случае инфицирования человека показаны немедленная госпитализация и введение антирабической вакцины. Таких прививок должно быть шесть: в день обращения к врачу (0-й день), а затем на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й и 90-й дни.

Антирабической вакцины предотвращает заболевания в 96-99% случаев.

Она эффективна при начале курса не позднее 14-го дня с момента укуса или попадания слюны. Впрочем, курс иммунизации назначают даже через несколько месяцев после контакта с больным или подозрительным на бешенство животным. Антитела у человека появляются только на 12-14-й день, а максимальные их уровни достигаются только через 30-40 дней. Иммунитет становится действенным примерно через две недели после окончания курса вакцинации и остается таким в течение года.

Сегодня бешенство регистрируется в 150 государствах и территориях мира, на всех континентах, кроме Антарктиды.

Ежегодно от этого заболевания в мире погибает более 55 000 человек и более 1 млн животных; 95% случаев смерти от бешенства фиксируют в Африке и Азии.

С конца 1990-х эпицентр бешенства в европейском регионе при высоком уровне иммунизации диких животных в Западной и Центральной Европе переместился на восток.

В Украине последние 30 лет эпидемическая ситуация по заболеваемости людей бешенством является неустойчивой. Регистрируют единичные случаи заболеваний, условия для их распространения.