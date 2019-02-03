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Сегодня состоится интронизация Предстоятеля ПЦУ - митрополита Епифания

Сегодня состоится интронизация Предстоятеля ПЦУ - митрополита Епифания

Киев  •  УНН

 • 9094 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сегодня в столичном соборе Святой Софии состоится церемония интронизации Предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания, сразу же после пройдет первое заседание Священного Синода Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает УНН.

В комментарии журналистам в прошлом месяце Епифаний отметил: “Мы готовимся к интронизации. 3 февраля состоится интронизация в Святой Софии Киевской. После состоится первое заседание Священного Синода, где уже будут окончательно согласованы, утверждены и назначены соответствующие должности или синодальные управления, которые будут действовать в дальнейшем для развития нашей единой поместной православной церкви”.

Сама интронизация — публичное богослужение, во время которого совершается возведение предстоятеля церкви на его кафедру. Согласно процедуре, возведение на престол совершается во время литургии с облачением новоизбранного иерарха в богослужебные одежды, соответствующие сану.

Как сообщал Епифаний, ожидается, что на интронизации будет присутствовать почетный партиарх Филарет, делегация Вселенского патриархата, а также делегации из УПЦ Канады, УПЦ в Америке, представители со святой горы Афон.

Напоминаем, Патриарх Константинопольский Варфоломей не поедет в Киев для участия в интронизации Предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания. В Украине отправится делегация Вселенского патриархата.

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