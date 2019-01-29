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Сегодня в Украине чествуют память Героев Крут

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 января. УНН. Сегодня в Украине отмечают День памяти павших в бою под Крутами, который произошел 101 год назад, передает УНН.

Украинцы 29 января вспоминают события, которые произошли в 1918 году, когда украинцы сдержали наступление врага на Киев, проявив жертвенность и героизм ради независимости Украины, напомнили в Украинском институте национальной памяти.

В начале января 1918 года большевики установили контроль в Харьковской, Екатеринославской и Полтавской губерниях и развернули наступление на Киев. 24-27 января 1918 года ожесточенные бои развернулись до станции Бахмач.

Когда украинские войска отступили к станции Круты, на их поддержку было направлено Первую Украинскую юношескую (юнкерскую) школу им. Б. Хмельницкого в составе четырех сотен (400-450 курсантов и 20 старшин (офицеров) и первую сотню (116-130 человек) новосозданного добровольческого Вспомогательного Студенческого куреня сечевых стрельцов. К ним присоединились еще около 80 добровольцев из подразделений местного Свободного казачества из Нежина.

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После ожесточенного многочасового боя, пользуясь сумерками, украинские войска организованно отступили со станции Круты к своим эшелонам. 27 студентов и гимназистов, которые находились в резерве, во время отступления попали в плен. На следующий день они были расстреляны или замучены. Позже их похоронили на Аскольдовой могиле в Киеве.

Потери украинских войск под Крутами оценивают в 70-100 погибших, по современным подсчетам. Среди них - 37-39 убитых в бою и расстрелянных студентов и гимназистов. Потери большевистских войск под Крутами были значительными, достигали только убитыми 300 солдат.

Бой украинских воинов против большевистской армии на станции Круты задержал врага на четыре дня. Таким образом добровольцы удержали столицу на время, необходимое для заключения Брест-Литовского мира, который de-facto означал международное признание украинской независимости, указали в УИНП.

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