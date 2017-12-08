Сегодня в Украине без осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Сегодня, 8 декабря в Украине без существенных осадков. В большинстве областей течение дня ожидается +2 +8 градусов. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах 3 тепла - 3 градусов мороза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В Украине местами туманы, на дорогах гололедица.
В западных областях - без осадков. Ночью 0-5 мороза, днем 2-7 градусов тепла.
В северных областях осадки маловероятны. Температура воздуха ночью от 2 тепла до 3 мороза, днем 0-5 градусов тепла.
В восточных областях - без существенных осадков, лишь на Харквщини небольшой снег. Температура воздуха ночью 0-4 градуса мороза, днем 0-4 тепла.
В центральной части - сухая погода. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 2 мороза, днем 1-6 градусов выше нуля.
На юге Украины осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 1-6 тепла, днем 4-11 градусов выше нуля.
Ветер в Украине юго-западный, 5-12 метров в секунду.