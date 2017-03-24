Сегодня в столице ожидается туман

"По прогнозу Украинского гидрометцентра, 24 марта в Киеве облачно с прояснениями, утром местами туман, небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура 11-13° тепла", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня в Украине установится облачная с прояснениями погода, ожидаются небольшие дожди во всех частях Украины, кроме южной.

Ветер будет юго-западный, в западных областях с переходом на северо-западный, со скоростью 5-10 м с.

Температура днем ​​10-15°, на Волыни, Ровенской, Черниговской и Сумской местами - 7-9°, в Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, местами в Одесской областях - 15-20°.