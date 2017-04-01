Сегодня в тестовом режиме заработает автоматический реестр возмещения НДС

"Мы все сделали максимум усилий для того, чтобы наконец с 1 апреля запустить (автоматический реестр возмещения НДС - ред.) Пока в тестовом режиме на три месяца, но я думаю, что он должен начать работать с самого первого дня эффективно, со второго полугодия в полном режиме прозрачный режим возмещения НДС", - сказал П.Порошенко.

Он отметил, что надеется на полное и эффективное проведение аудита невозмещенного НДС.

Ранее запуск автоматического реестра возмещения НДС с 1 апреля анонсировал министр А.Данилюк.