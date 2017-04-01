Сегодня празднуют Международный день смеха

По мнению некоторых исследователей, традиция шутить 1 апреля происходит еще с античного фестиваля Деметрия, который происходил в начале апреля, и в основе которого лежала легенда о похищении богом подземного мира Аидом дочки богини Деметры - Прозерпины. Поиски дочки ни к чему не привели - ведь ее крики были лишь обманным эхом.

Есть также версия о происхождении традиции с событий, описанных в стихах с одиннадцатого по пятнадцатый главы двадцать восьмой Евангелия от Матфея. По этой версии, в день, что соответствует современному 1 апреля, произошло Воскресение Христово, а римская стоит могилы, распространив ложные сведения о том, что тело будто бы было украдено учениками Христа, стала зачинателем обычая распространения ложной информации (розыгрыша) в этот день.

Традиция праздновать день юмора, шуток или как в Англии День дурака, поступила еще с ХVIИ века.

Первое письменное упоминание про 1 апреля как конкретный День всех дураков найдено в английской литературе и датируется XVII веком.

День смеха празднуется сейчас во всем мире, но нигде не является выходным. В США его называют "праздником сердца, а не государства".

У немцев издавна существует обычай посылать кого-нибудь, чаще всего ребенка, за тем, чего нельзя принести. Эта шутка называется in den Aprill schicken - "посылать кого-нибудь в апрель" (обманывать).

День дурака сопровождается неизменными розыгрышами, шутками и комедийными выступлениями.

В Украине этот праздник пришел из Германии, вероятно, в начале XVIII в. Его называли еще лживым днем ​​или Марией-лгуньей - одним из народных прозвищ Марии Египетской - святой VI ст., День чествования которой по старому стилю совпадает с 1 апреля. В тот день девушки обманывали людей, чтобы верховодить будущим мужем.

В этот день принято устраивать фестивали юмора. Самым известным среди них в Украине Одесский фестиваль юмора.