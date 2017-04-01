Сегодня празднуют Международный день смеха

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 70408 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 109382 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 167397 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122883 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120511 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114563 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105610 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107347 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103798 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 158230 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня празднуют Международный день смеха

Сегодня празднуют Международный день смеха

Киев  •  УНН

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КИЕВ. На 1 апреля. УНН. 1 апреля считается общепризнанным праздником юмора и веселья. Существует множество версий относительно происхождения Дня смеха. Некоторые ученые утверждают, что впервые праздник, именуемый сегодня также Днем дурака, отмечали в Англии, передает УНН.

По мнению некоторых исследователей, традиция шутить 1 апреля происходит еще с античного фестиваля Деметрия, который происходил в начале апреля, и в основе которого лежала легенда о похищении богом подземного мира Аидом дочки богини Деметры - Прозерпины. Поиски дочки ни к чему не привели - ведь ее крики были лишь обманным эхом.

Есть также версия о происхождении традиции с событий, описанных в стихах с одиннадцатого по пятнадцатый главы двадцать восьмой Евангелия от Матфея. По этой версии, в день, что соответствует современному 1 апреля, произошло Воскресение Христово, а римская стоит могилы, распространив ложные сведения о том, что тело будто бы было украдено учениками Христа, стала зачинателем обычая распространения ложной информации (розыгрыша) в этот день.

Традиция праздновать день юмора, шуток или как в Англии День дурака, поступила еще с ХVIИ века.

Первое письменное упоминание про 1 апреля как конкретный День всех дураков найдено в английской литературе и датируется XVII веком.

День смеха празднуется сейчас во всем мире, но нигде не является выходным. В США его называют "праздником сердца, а не государства".

У немцев издавна существует обычай посылать кого-нибудь, чаще всего ребенка, за тем, чего нельзя принести. Эта шутка называется in den Aprill schicken - "посылать кого-нибудь в апрель" (обманывать).

День дурака сопровождается неизменными розыгрышами, шутками и комедийными выступлениями.

В Украине этот праздник пришел из Германии, вероятно, в начале XVIII в. Его называли еще лживым днем ​​или Марией-лгуньей - одним из народных прозвищ Марии Египетской - святой VI ст., День чествования которой по старому стилю совпадает с 1 апреля. В тот день девушки обманывали людей, чтобы верховодить будущим мужем.

В этот день принято устраивать фестивали юмора. Самым известным среди них в Украине Одесский фестиваль юмора.

Украинские Национальные Новости

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