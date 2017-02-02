Сегодня в Киевской области ожидается туман
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Сегодня, 2 февраля, утром в Киевской области ожидается туман. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС в Киевской области.
По прогнозам Укргидрометцентра, 2 февраля ночью и утром в Киевской области туман, видимость 200-500 м.
Как сообщал УНН, сегодня теплая погода ожидается в западных областях, днем до 0 +3°, пройдут мокрый снег и дождь. На остальной территории ночью -6 -15°, в течение дня ожидается -1 -7°, на востоке до 10° мороза.
Существенные осадки в большинстве областей маловероятны, на западе пройдут мокрый снег и дождь.
В западной части ожидается мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью -1 -6° мороза, днем от -2° мороза до +3° тепла.
В северных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью -5 -12°, в Сумской области до -12 -14° мороза, днем -1 -7° мороза.
В восточных областях - без осадков. Температура воздуха ночью -10 -15° мороза, днем -4 -9° мороза.
В центральной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью -7 -14° мороза, днем -1 -7° мороза.
В южной части существенные осадки маловероятны. Температура воздуха ночью -4 -9° мороза, днем 0 -5° мороза, местами до +2° тепла.
Ветер в Украине юго-восточный, 5-10 м/с.
На дорогах местами гололедица.