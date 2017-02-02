Сегодня в Киевской области ожидается туман

По прогнозам Укргидрометцентра, 2 февраля ночью и утром в Киевской области туман, видимость 200-500 м.

Как сообщал УНН, сегодня теплая погода ожидается в западных областях, днем до 0 +3°, пройдут мокрый снег и дождь. На остальной территории ночью -6 -15°, в течение дня ожидается -1 -7°, на востоке до 10° мороза.

Существенные осадки в большинстве областей маловероятны, на западе пройдут мокрый снег и дождь.

В западной части ожидается мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью -1 -6° мороза, днем ​​от -2° мороза до +3° тепла.

В северных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью -5 -12°, в Сумской области до -12 -14° мороза, днем ​​-1 -7° мороза.

В восточных областях - без осадков. Температура воздуха ночью -10 -15° мороза, днем ​​-4 -9° мороза.

В центральной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью -7 -14° мороза, днем ​​-1 -7° мороза.

В южной части существенные осадки маловероятны. Температура воздуха ночью -4 -9° мороза, днем ​​0 -5° мороза, местами до +2° тепла.

Ветер в Украине юго-восточный, 5-10 м/с.

На дорогах местами гололедица.