Сегодня на большей части территории Украины осадков не будет

“20 ноября в большинстве областей без осадков, лишь на востоке и крайнем западе страны небольшие осадки”, — говорится в сообщении.

Ветер ожидается северо-западный с переходом в западных и северных областях на юго-западный, со скоростью 5-10 м / с.

Температура установится на уровне 1-6 ° тепла.