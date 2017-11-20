Сегодня на большей части территории Украины осадков не будет
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Сегодня в большинстве областей Украины синоптики осадков не прогнозируют, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
“20 ноября в большинстве областей без осадков, лишь на востоке и крайнем западе страны небольшие осадки”, — говорится в сообщении.
Ветер ожидается северо-западный с переходом в западных и северных областях на юго-западный, со скоростью 5-10 м / с.
Температура установится на уровне 1-6 ° тепла.