Сьогодні на більшості території України опадів не буде
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Сьогодні у більшості областей України синоптики опадів не прогнозують, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“20 листопада у більшості областей без опадів, лише на сході та крайньому заході країни невеликі опади”, — йдеться в повідомленні.
Вітер очікується північно-західний з переходом у західних та північних областях на південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура вдень встановиться на рівні 1-6° тепла.