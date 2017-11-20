Сьогодні на більшості території України опадів не буде

“20 листопада у більшості областей без опадів, лише на сході та крайньому заході країни невеликі опади”, — йдеться в повідомленні.

Вітер очікується північно-західний з переходом у західних та північних областях на південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вдень встановиться на рівні 1-6° тепла.