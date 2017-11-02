Сегодня на большей части территории Украины ожидаются дождь и мокрый снег

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 57624 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 125096 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106097 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108711 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107216 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100334 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105233 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102523 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 145712 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116372 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Сегодня на большей части территории Украины ожидаются дождь и мокрый снег

Сегодня на большей части территории Украины ожидаются дождь и мокрый снег

Киев  •  УНН

 • 10837 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Сегодня в большинстве областей Украины синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег, только в южных областях осадков не ожидается, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

“2 ноября в Украине дождь, в восточной части с мокрым снегом, лишь в южных областях без осадков”, — говорится в сообщении.

Ветер синоптики прогнозируют юго-западный, со скоростью 5-10 м / с, в западной части местами ожидаются порывы со скоростью 15-20 м / с.

Температура днем ​​7-12 ° тепла, на Прикарпатье — до 15 °, в восточных областях и Карпатах — 3-8 ° тепла.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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