Сегодня на большей части территории Украины ожидаются дождь и мокрый снег
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Сегодня в большинстве областей Украины синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег, только в южных областях осадков не ожидается, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
“2 ноября в Украине дождь, в восточной части с мокрым снегом, лишь в южных областях без осадков”, — говорится в сообщении.
Ветер синоптики прогнозируют юго-западный, со скоростью 5-10 м / с, в западной части местами ожидаются порывы со скоростью 15-20 м / с.
Температура днем 7-12 ° тепла, на Прикарпатье — до 15 °, в восточных областях и Карпатах — 3-8 ° тепла.