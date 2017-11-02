Сегодня на большей части территории Украины ожидаются дождь и мокрый снег

“2 ноября в Украине дождь, в восточной части с мокрым снегом, лишь в южных областях без осадков”, — говорится в сообщении.

Ветер синоптики прогнозируют юго-западный, со скоростью 5-10 м / с, в западной части местами ожидаются порывы со скоростью 15-20 м / с.

Температура днем ​​7-12 ° тепла, на Прикарпатье — до 15 °, в восточных областях и Карпатах — 3-8 ° тепла.