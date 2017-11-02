Сьогодні на більшості території України очікуються дощ і мокрий сніг

“2 листопада в Україні дощ, у східній частині з мокрим снігом, лише у південних областях без опадів”, — йдеться в повідомленні.

Вітер синоптики прогнозують південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с, у західній частині подекуди очікуються пориви зі швидкістю 15-20 м/с.

Температура вдень становитиме 7-12° тепла, на Прикарпатті — до 15°, у східних областях та Карпатах — 3-8° тепла.