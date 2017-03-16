Сегодня исполняется три года со дня "референдума" в Крыму

В этот день, 16 марта, в 2014 году на территории Крымского полуострова и города Севастополя прошел непризнанный мировым сообществом "референдум" о статусе полуострова.

После этого Россия аннексировала Крым. Украина не признала "такое голосование". Не сделали этого и ЕС и США.

18 марта того же года президент России Владимир Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.

Напомним, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".